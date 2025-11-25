Рейтинг@Mail.ru
Бессент считает, что США и Китай всегда будут соперничать - РИА Новости, 25.11.2025
16:23 25.11.2025
Бессент считает, что США и Китай всегда будут соперничать
США и Китай неизбежно всегда будут соперничать между собой, для Вашингтона это естественный порядок вещей, заявил во вторник министр финансов Соединенных Штатов РИА Новости, 25.11.2025
ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. США и Китай неизбежно всегда будут соперничать между собой, для Вашингтона это естественный порядок вещей, заявил во вторник министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.
"Именно прочные отношения и лидерство президента (США Дональда - ред.) Трампа позволили успокоить ситуацию между двумя странами. И знайте: мы всегда будем соперниками. Мы всегда будем соперниками — и это естественно", — сказал Бессент в эфире телеканала CNBC, комментируя будущее отношений Пекина и Вашингтона.

Он добавил, что позиция США по Тайваню остаётся неизменной, а Вашингтон и Пекин согласны с необходимостью добиваться мира на Украине.
"Позиция США по Тайваню остаётся прежней", — отметил Бессент на следующий день после телефонного разговора Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В США раскрыли, как Путин, Трамп и Си Цзиньпин поделят мир на сферы влияния
