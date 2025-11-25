Бессент считает, что США и Китай всегда будут соперничать

«

"Именно прочные отношения и лидерство президента (США Дональда - ред.) Трампа позволили успокоить ситуацию между двумя странами. И знайте: мы всегда будем соперниками. Мы всегда будем соперниками — и это естественно", — сказал Бессент в эфире телеканала CNBC, комментируя будущее отношений Пекина и Вашингтона.