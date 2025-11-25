https://ria.ru/20251125/ssha-2057450509.html
Бессент считает, что США и Китай всегда будут соперничать
Бессент считает, что США и Китай всегда будут соперничать - РИА Новости, 25.11.2025
Бессент считает, что США и Китай всегда будут соперничать
США и Китай неизбежно всегда будут соперничать между собой, для Вашингтона это естественный порядок вещей, заявил во вторник министр финансов Соединенных Штатов РИА Новости, 25.11.2025
Бессент считает, что США и Китай всегда будут соперничать
Бессент заявил, что США и Китай неизбежно всегда будут соперничать между собой