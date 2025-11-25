"Эвертон" победил "МЮ" в АПЛ, несмотря на нелепое удаление

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Эвертон" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.
24 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 1:0 в пользу ливерпульского клуба, гол забил Кирнан Дьюсбери-Холл (29-я минута).
На 13-й минуте красную карточку получил полузащитник гостей Идрисса Гейе из-за конфликта с одноклубником Майклом Кином. Между игроками произошла стычка, в результате которой Гейе дал Кину пощечину и был удален с поля.
"Эвертон" впервые с декабря 2013 года обыграл в гостях "Манчестер Юнайтед" (1:0). Действующих на тот момент чемпионов Английской премьер-лиги (АПЛ) возглавлял пришедший в межсезонье из ливерпульского клуба Дэвид Мойес. В январе 2025 года специалист вернулся на пост главного тренера "Эвертона".
Команды сравнялись по очкам в чемпионате (по 18). Манкунианцы занимают 10-е место в таблице, "Эвертон" идет 11-м.
"Арсенал" разгромил "Тоттенхэм" в матче АПЛ
23 ноября, 21:31