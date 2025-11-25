Рейтинг@Mail.ru
"Эвертон" победил "МЮ" в АПЛ, несмотря на нелепое удаление - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:59 25.11.2025 (обновлено: 01:21 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/sport-2057283714.html
"Эвертон" победил "МЮ" в АПЛ, несмотря на нелепое удаление
"Эвертон" победил "МЮ" в АПЛ, несмотря на нелепое удаление - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
"Эвертон" победил "МЮ" в АПЛ, несмотря на нелепое удаление
"Эвертон" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T00:59:00+03:00
2025-11-25T01:21:00+03:00
футбол
спорт
идрисса гейе
кирнан дьюсбери-холл
майкл кин
эвертон
манчестер юнайтед
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057285970_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a85b62b735dde5658d20e045cf908cc1.jpg
/20251123/sport-2056994550.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057285970_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_beb432fc6ebf1d622be4085eba202d66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, идрисса гейе, кирнан дьюсбери-холл, майкл кин, эвертон, манчестер юнайтед, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Идрисса Гейе, Кирнан Дьюсбери-Холл, Майкл Кин, Эвертон, Манчестер Юнайтед, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Эвертон" победил "МЮ" в АПЛ, несмотря на нелепое удаление

"Эвертон" в меньшинстве одержал победу над "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ

© Getty Images / Alex LiveseyДжордан Пикфорд
Джордан Пикфорд - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Getty Images / Alex Livesey
Читать в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Эвертон" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.
Английская премьер-лига (АПЛ)
24 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Эвертон
29‎’‎ • Кирнан Дьюсбери-Холл
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 1:0 в пользу ливерпульского клуба, гол забил Кирнан Дьюсбери-Холл (29-я минута).
На 13-й минуте красную карточку получил полузащитник гостей Идрисса Гейе из-за конфликта с одноклубником Майклом Кином. Между игроками произошла стычка, в результате которой Гейе дал Кину пощечину и был удален с поля.
"Эвертон" впервые с декабря 2013 года обыграл в гостях "Манчестер Юнайтед" (1:0). Действующих на тот момент чемпионов Английской премьер-лиги (АПЛ) возглавлял пришедший в межсезонье из ливерпульского клуба Дэвид Мойес. В январе 2025 года специалист вернулся на пост главного тренера "Эвертона".
Команды сравнялись по очкам в чемпионате (по 18). Манкунианцы занимают 10-е место в таблице, "Эвертон" идет 11-м.
Футболисты Арсенала - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Арсенал" разгромил "Тоттенхэм" в матче АПЛ
23 ноября, 21:31
 
ФутболСпортИдрисса ГейеКирнан Дьюсбери-ХоллМайкл КинЭвертонМанчестер ЮнайтедАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    0
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    1-й тайм
    ПАОК
    Бранн
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Лилль
    Динамо Загреб
    0
    0
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала