08:24 25.11.2025 (обновлено: 08:32 25.11.2025)
Сменившую гражданство экс-россиянку лишили половины зарплаты в Казахстане
Сменившую гражданство экс-россиянку лишили половины зарплаты в Казахстане
казахстан
тюмень
россия
плавание
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Сменившая спортивное гражданство бывшая российская пловчиха Софья Сподаренко заявила, что ее лишили половины заработной платы в Казахстане.
Чемпионка России Сподаренко в августе 2023 года получила разрешение на смену спортивного гражданства. Она родилась в Усть-Каменогорске и восстановила гражданство Казахстана. В ноябре 27-летняя Сподаренко в составе национальной сборной завоевала две золотые медали (50 и 100 метров баттерфляем) на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.
"Моя зарплата, как и у многих других спортсменов в стране, состоит из двух частей. Первая часть - это ставка члена национальной сборной, вторая часть - региона. Летом был подписан новый закон "Об утверждении размеров выплат ежемесячного денежного содержания спортсменам национальных команд", и нас заранее предупредили, что наши выплаты будут пересчитаны. Мы были к этому готовы, но мы не ожидали изменений в 50 процентов. Была зарплата около 320 тысяч, а пришли 194. Мы подали жалобы, и нам ответили, прислали официальное уведомление, что мы получили правильную зарплату с учетом поданных регалий, но поданы мы как чемпионки Казахстана. А я в прошлом году стала чемпионкой Азии, а в этом - трижды бронзовым призером", - заявила Сподаренко в интервью Tengri Sport.
Спортсменка отметила, что ее зарплату в Туркестанской области, к которой она прикреплена, регулярно задерживают на два-три месяца, а транспортные расходы для участия в некоторых соревнованиях вовсе не оплачивали.
"Я никогда их не обременяла арендой жилья для меня постоянной, но какие-то элементарные вещи - довезти меня в Тюмень на сборы, о чем мы изначально договаривались! В этом году я себе купила гидрокостюмы, и, когда их брала, мне писали: "Бери, конечно, мы тебе все возместим". В итоге — ничего, а они стоили в районе 400-500 тысяч тенге. На Исламиаду я бы вообще не попала, если бы не отец. Он просто купил за свои деньги билет из Тюмени в Алма-Ату, откуда уже сборная добиралась до Эр-Рияда", - добавила Сподаренко.
