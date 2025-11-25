Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 25 ноября: ВС РФ продвигаются в Красноармейске и Димитрове - РИА Новости, 25.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:45 25.11.2025 (обновлено: 21:49 25.11.2025)
Спецоперация, 25 ноября: ВС РФ продвигаются в Красноармейске и Димитрове
Группировка "Центр" продвигается в Красноармейске, зачищает Ровное, наступает в Димитрове, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Группировка "Центр" продвигается в Красноармейске, зачищает Ровное, наступает в Димитрове, сообщило во вторник Минобороны РФ.
Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли за сутки около 1345 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.
© ИнфографикаКарта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.11.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.11.2025
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.11.2025

ВС РФ наносят удары по ВСУ

Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, сообщило Минобороны РФ.
Там же добавили, что группировка войск "Южная" освободила населенный пункт Иванополье в Донецкой Народной Республике. Российские подразделения группировки "Центр" отразили девять атак из Гришино по деблокированию окруженных в Красноармейске подразделений ВСУ, уничтожены до 30 боевиков.
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 445 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск - до 235, отметило во вторник Минобороны РФ.
Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

ВС РФ держат линию фронта

Российские войска удерживают линию фронта в Херсонской области, продвигаясь локально в ряде районов, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Командир роты спас раненого бойца, на себе вынеся его с передовой
Вчера, 08:15

Ощущение срочности в переговорах

Переговоры США с представителями России и Украины идут с ощущением срочности, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжит свое взаимодействие со сторонами конфликта для урегулирования, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Белый дом отмечает распространение дезинформации, слухов и ложных обвинений в связи с усилиями США по достижению мирного урегулирования конфликта на Украине, добавила Левитт.
По её словам, любая мысль о том, что США не взаимодействуют с обеими сторонами в вопросе урегулирования на Украине, является полным и абсолютным заблуждением.
Президент США Дональд Трамп круглосуточно работает над вопросом урегулирования конфликта на Украине, отметила Левитт.
Американский президент Дональд Трамп может продавить отказ Украины от членства в НАТО, признание территориальных изменений и нормализацию отношений США и России, заявил РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Киев согласился с планом США по урегулированию, сообщил CBS
Вчера, 16:08

Белый дом и план США

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в понедельник допустила, что критики плана США по урегулированию на Украине, включая ряд американских сенаторов, могут наживаться на продолжении конфликта.
Левитт добавила, что те, кто критикует усилия США по украинскому урегулированию, хотят продолжения конфликта.
По словам Левитт, Трамп оказывает давление на Москву и Киев, добиваясь скорейшего урегулирования конфликта между ними.
Если Трамп доведет дело до конца, конфликт на Украине может вскоре завершиться, заявил РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко верит, что договоренности по Украине возможны, Трамп искренен в своих намерениях завершить украинский конфикт.

Активы России

Позиция Бельгии по вопросу использования активов России для финансирования Украины остается неизменной, несмотря на давление со стороны Евросоюза, сообщает портал Euractiv со ссылкой на бельгийского чиновника.
Ряд дипломатов ЕС опасаются, что идея с кредитом Украине за счет активов РФ может провалиться из-за плана США по урегулированию украинского конфликта, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Захарова резко ответила на слова Макрона о замороженных российских активах
Вчера, 15:41

Мирное урегулирование украинского конфликта

России был передан набросок американского плана по Украине, он во многом соответствует духу Анкориджа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, проект президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине может стать очень хорошей основой для переговоров, также он назвал проект субстантивным. При этом обновленный мирный план по Украине, состоящий из 19 пунктов, не поступал Москве, добавил Песков.
Вместе с тем Москва понимает, что в опубликованный текст плана по Украине вносятся коррективы, заявил пресс-секретарь президента РФ. Публикуется очень много противоречивых данных и заявлений о мирном плане США по украинскому урегулированию, происходит информационная вакханалия, отметил Песков.
Россия признательна Турции за то, что она готова предоставить условия для продолжения переговорного процесса РФ и Украины, отметил Песков. Переговоры в Стамбуле были поставлены на паузу не по вине России, процесс прервал Киев, добавил он.
Между США и Украиной идет работа на основе проекта мирного плана Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ. При этом он не исключил, что в какой-то момент настанет время для контактов РФ и США по этому мирному плану.
Вместе с тем Россия ожидает, когда США поделятся планами по урегулированию, предпочтительно по официальным каналам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что Россия остается полностью открыта для переговорного процесса.
Флаг России во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"По плану США". В Германии сделали громкое заявление о России
Вчера, 09:33

Дипломатическое урегулирование на Украине предпочтительнее для России

Дипломатическое урегулирование на Украине предпочтительнее для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии.
РФ не получала по официальным каналам проект плана по урегулированию на Украине, но готова обсуждать конкретные формулировки документа, сказал Лавров, отметив, что у России есть каналы общения с США, и они задействуются. Россия ждет от США той версии плана по урегулированию конфликта на Украине, которую Штаты считают промежуточной в фазе согласования с Европой и украинцами, добавил он.
Ключевые положения плана президента США Дональда Трампа по Украине основаны на понимании, достигнутом в Анкоридже, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Россия, по его словам, ценит позицию США, так как они единственные из лидеров Запада проявляют инициативу в поиске урегулирования конфликта на Украине, и не торопит их с переговорами по урегулированию украинского кризиса.
Белоруссия и Турция могут сыграть конструктивную роль посредников в урегулировании конфликта на Украине, заявил Лавров. При этом Россия так и не получила от Украины ответа на предложение о повышении уровня делегаций на переговорах, добавил он.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
СВР: Лондон готовится сорвать мирный план Трампа, чтобы спасти свой ВПК
Вчера, 11:09

СВР России уполномочена заявить

Великобритания для спасения своей экономики от краха настаивает на продолжении боевых действий на Украине, сообщило пресс-бюро СВР России.
Британия может попытаться сбить миротворческий настрой президента США Дональда Трампа путем его дискредитации на якобы связях с советскими и российскими спецслужбами, добавило ведомство.

Европа совершает явку с повинной

Когда Европа говорит, что Украина воюет за европейские ценности, это означает явку с повинной в том, что Европа поощряет нацизм, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Франция и Германия не посредники

Ни о каком посредничестве Франции и Германии в конфликте на Украине речи идти не может, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Европа не воспользовалась шансом сделать свой вклад в урегулирование кризиса на Украине, отметил Лавров.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Будет неизбежно". План Макрона против России вызвал переполох во Франции
Вчера, 17:02

ООН покрыла себя позором

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что непредоставление списка жертв в Буче Организацией Объединенных Наций (ООН) является позором для всей Организации, которая опубликует любые факты только тогда, когда ей это нужно.

Угроза для России

Агрессивная политика ЕС и НАТО как в сфере международных отношений, так и в военной области представляет серьезную угрозу безопасности России, заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

США и КНР обсуждают мир

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились вместе работать над урегулированием конфликта на Украине, заявил глава минфина США Скотт Бессент.
Панель управления системой Aegis на борту ракетного крейсера типа Тикондерога USS Normandy ВМС США - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"План не сработал". Пентагон столкнулся с критической проблемой
Вчера, 08:00

ЗАЭС в безопасности

Территория Запорожской АЭС в данный момент не подвергается атакам ВСУ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции на фоне атак дронов на город–спутник станции Энергодар.

Белый дом и мир на Украине

США за последнюю неделю добились "огромного прогресса" на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. При этом США считают, что для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной необходимо проработать "несколько деликатных, но преодолимых деталей", добавила она,
Пресс-секретарь Белого дома утверждает, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине участвуют и Москва, и Киев.
