"Спартак" — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 25 ноября
"Спартак" и "Ак Барс" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T18:00:00+03:00
хоккей
спартак (москва)
ак барс
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
спорт
спартак (москва), ак барс, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей, спорт
Хоккей, Спартак (Москва), Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей, Спорт