"Спартак" — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 25 ноября - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:00 25.11.2025
"Спартак" — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 25 ноября
"Спартак" и "Ак Барс" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 25.11.2025
хоккей
спартак (москва)
ак барс
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
спорт
Хоккей, Спартак (Москва), Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей, Спорт

"Спартак" — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 25 ноября

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлавный тренер ХК "Спартак" Алексей Жамнов
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. "Спартак" и "Ак Барс" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во сколько начало

Встреча состоится 25 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
ХоккейХК Спартак (Москва)Ак БарсКХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчейСпорт
 
