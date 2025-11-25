https://ria.ru/20251125/spartak-2057501905.html
"Спартак" заключил контракт с Георгиевым
"Спартак" заключил контракт с Георгиевым - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
"Спартак" заключил контракт с Георгиевым
Московский "Спартак" подписал контракт с вратарем Александром Георгиевым, сообщается на сайте команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T18:54:00+03:00
2025-11-25T18:54:00+03:00
2025-11-25T19:54:00+03:00
хоккей
спорт
александр георгиев
баффало сейбрз
сан-хосе шаркс
национальная хоккейная лига (нхл)
континентальная хоккейная лига (кхл)
спартак (москва)
Хоккей, Спорт, Александр Георгиев, Баффало Сейбрз, Сан-Хосе Шаркс, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спартак (Москва)
