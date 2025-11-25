Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" заключил контракт с Георгиевым
Хоккей
 
18:54 25.11.2025 (обновлено: 19:54 25.11.2025)
"Спартак" заключил контракт с Георгиевым
Московский "Спартак" подписал контракт с вратарем Александром Георгиевым, сообщается на сайте команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 25.11.2025
/20251124/kkhl-2057130883.html
"Спартак" заключил контракт с Георгиевым

"Спартак" подписал контракт с вратарем Георгиевым

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Московский "Спартак" подписал контракт с вратарем Александром Георгиевым, сообщается на сайте команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение рассчитано на два года.
В ноябре Георгиев был выставлен клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало Сейбрз" на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.
Георгиеву 29 лет. Он перешел в "Баффало" в сентябре и провел за команду четыре предсезонных матча. По ходу прошлого сезона россиянин перешел в "Сан-Хосе Шаркс" из "Колорадо Эвеланш". Также в НХЛ он представлял "Нью-Йорк Рейнджерс". Суммарно в регулярных чемпионатах лиги Георгиев провел 303 встречи и одержал 151 победу. В составе сборной России он становился бронзовым призером чемпионата мира.
"Лада" заключила контракты со словаком и канадцем
24 ноября, 13:33
"Лада" заключила контракты со словаком и канадцем
24 ноября, 13:33
 
Хоккей
 
