Рейтинг@Mail.ru
Президент Кубы и губернатор Петербурга обсудили вопросы сотрудничества - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/sotrudnichestvo-2057335323.html
Президент Кубы и губернатор Петербурга обсудили вопросы сотрудничества
Президент Кубы и губернатор Петербурга обсудили вопросы сотрудничества - РИА Новости, 25.11.2025
Президент Кубы и губернатор Петербурга обсудили вопросы сотрудничества
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили вопросы сотрудничества в образовании, науке, здравоохранении, РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T10:27:00+03:00
2025-11-25T10:27:00+03:00
куба
санкт-петербург
россия
александр беглов
мигель диас-канель бермудес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057334175_0:0:2701:1519_1920x0_80_0_0_ba707ce7d445f51d276474383ea936d6.jpg
https://ria.ru/20251124/kuba-2057268930.html
куба
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057334175_118:0:2518:1800_1920x0_80_0_0_30e6b07f6810515b61d200184a72a41a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
куба, санкт-петербург, россия, александр беглов, мигель диас-канель бермудес
Куба, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Кубы и губернатор Петербурга обсудили вопросы сотрудничества

Диас-Канель Бермудес и Беглов обсудили вопросы сотрудничества

© Фото : персс-служба губернатора Санкт‑ПетербургаГубернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : персс-служба губернатора Санкт‑Петербурга
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили вопросы сотрудничества в образовании, науке, здравоохранении, цифровизации и сохранении культурного наследия, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Встреча состоялась в рамках официального визита делегации Северной столицы России на Кубу.
"Каждый раз на гостеприимной кубинской земле мы чувствуем, что приехали в гости к самым надежным друзьям. Вы и президент России продолжаете курс на укрепление братских отношений между нашими странами. Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что долговременный, союзнический характер нашего сотрудничества продолжается несколько десятилетий. Нам дороги Ваши слова о том, что у России и Кубы прекрасные отношения", – отметил Беглов.
Губернатор поблагодарил президента за визит в Петербург в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент Кубы тогда почтил память защитников и жителей блокадного Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище и возложил цветы и венки от кубинского народа и правительства.
"Еще раз хочу поблагодарить Вас за личное внимание к нашим совместным проектам. В ноябре прошлого года на Кубе с большим успехом прошли Дни Санкт-Петербурга. Вместе с кубинскими друзьями и партнерами мы наметили много планов. Сегодня мы их вместе реализуем. За год мы провели большую совместную работу", – сказал Беглов.
В частности, в рамках сотрудничества в сфере образования и молодежной политики летом 2025 года в Петербурге побывали кубинские школьники. Они приняли участие в празднике выпускников "Алые паруса". Мигель Диас-Канель Бермудес, в свою очередь, пригласил петербургских школьников отдохнуть в лагере "Чудеса детства" в Варадеро. А Северная столица в ближайшее время ждет кубинских выпускников, которые будут получать образование в петербургских колледжах в рамках выделенной правительством РФ квоты по наиболее востребованным на Кубе техническим и инженерным специальностям.
Также развиваются связи между вузами. В августе 2025 года Петербургский политехнический университет и Технологический университет Гаваны получили грант министерства науки и высшего образования России на совместный проект по обеспечению энергетической безопасности Кубы. В его рамках ученые создадут интеллектуальную модель для надежной работы энергосистем в экстремальных климатических условиях, в том числе при ураганах.
Кроме того, расширяются связи в здравоохранении. Летом и осенью ведущие онкологи Кубы посещали Петербург для участия в конференциях и ознакомления с работой Онкоцентра имени Н.П.Напалкова.
Отмечается, что важным направлением также является сотрудничество в сфере цифровых технологий. В рамках визита подписан меморандум между правительством Санкт-Петербурга и министерством связи Кубы. Идет активная проработка совместного проекта по созданию Центра лидерства и опережающего развития, где будут готовить специалистов для ИТ-отрасли. К новому учебному году Петербург поставил цифровую технику в школы Гаваны для классов русского языка.
Беглов также сообщил об успешном сотрудничестве сторон по сохранению культурного наследия.
"В ноябре прошлого года был подписан меморандум о взаимодействии профильных органов в этой сфере. Работа активизировалась. Летом делегация во главе с Президентом Национального совета по культурному наследию Кубы приняла участие в Неделе реставрации в Петербурге. В рамках визита в самом сердце нашего города – Петропавловской крепости была открыта выставка, посвященная легендарному историку Гаваны Эусебио Леалю. Сейчас она развернута в Архитектурно-строительном университете. Мы добавили к ней работы наших студентов, посвященных кубинской архитектуре", – отметил он.
Губернатор также сообщил, что в рамках помощи Кубе после урагана "Мелисса" Петербург окажет гуманитарную поддержку провинциям Сантьяго-де-Куба, Гавана и Матансас. Каждому из этих регионов предоставят машину скорой помощи. Также город дарит Кубе автомобиль "Лада Искра". На остров их доставят морем в максимально короткий срок. Также петербургская делегация привезла с собой и передала лекарства для жителей наиболее поврежденной провинции Сантьяго-де-Куба.
Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Президент Кубы пообщался с бизнесменами из России на международной ярмарке
24 ноября, 22:31
 
КубаСанкт-ПетербургРоссияАлександр БегловМигель Диас-Канель Бермудес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала