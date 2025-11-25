Президент Кубы и губернатор Петербурга обсудили вопросы сотрудничества

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили вопросы сотрудничества в образовании, науке, здравоохранении, цифровизации и сохранении культурного наследия, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Встреча состоялась в рамках официального визита делегации Северной столицы России на Кубу.

"Каждый раз на гостеприимной кубинской земле мы чувствуем, что приехали в гости к самым надежным друзьям. Вы и президент России продолжаете курс на укрепление братских отношений между нашими странами. Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что долговременный, союзнический характер нашего сотрудничества продолжается несколько десятилетий. Нам дороги Ваши слова о том, что у России и Кубы прекрасные отношения", – отметил Беглов.

Губернатор поблагодарил президента за визит в Петербург в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент Кубы тогда почтил память защитников и жителей блокадного Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище и возложил цветы и венки от кубинского народа и правительства.

"Еще раз хочу поблагодарить Вас за личное внимание к нашим совместным проектам. В ноябре прошлого года на Кубе с большим успехом прошли Дни Санкт-Петербурга. Вместе с кубинскими друзьями и партнерами мы наметили много планов. Сегодня мы их вместе реализуем. За год мы провели большую совместную работу", – сказал Беглов.

В частности, в рамках сотрудничества в сфере образования и молодежной политики летом 2025 года в Петербурге побывали кубинские школьники. Они приняли участие в празднике выпускников "Алые паруса". Мигель Диас-Канель Бермудес, в свою очередь, пригласил петербургских школьников отдохнуть в лагере "Чудеса детства" в Варадеро. А Северная столица в ближайшее время ждет кубинских выпускников, которые будут получать образование в петербургских колледжах в рамках выделенной правительством РФ квоты по наиболее востребованным на Кубе техническим и инженерным специальностям.

Также развиваются связи между вузами. В августе 2025 года Петербургский политехнический университет и Технологический университет Гаваны получили грант министерства науки и высшего образования России на совместный проект по обеспечению энергетической безопасности Кубы. В его рамках ученые создадут интеллектуальную модель для надежной работы энергосистем в экстремальных климатических условиях, в том числе при ураганах.

Кроме того, расширяются связи в здравоохранении. Летом и осенью ведущие онкологи Кубы посещали Петербург для участия в конференциях и ознакомления с работой Онкоцентра имени Н.П.Напалкова.

Отмечается, что важным направлением также является сотрудничество в сфере цифровых технологий. В рамках визита подписан меморандум между правительством Санкт-Петербурга и министерством связи Кубы. Идет активная проработка совместного проекта по созданию Центра лидерства и опережающего развития, где будут готовить специалистов для ИТ-отрасли. К новому учебному году Петербург поставил цифровую технику в школы Гаваны для классов русского языка.

Беглов также сообщил об успешном сотрудничестве сторон по сохранению культурного наследия.

"В ноябре прошлого года был подписан меморандум о взаимодействии профильных органов в этой сфере. Работа активизировалась. Летом делегация во главе с Президентом Национального совета по культурному наследию Кубы приняла участие в Неделе реставрации в Петербурге. В рамках визита в самом сердце нашего города – Петропавловской крепости была открыта выставка, посвященная легендарному историку Гаваны Эусебио Леалю. Сейчас она развернута в Архитектурно-строительном университете. Мы добавили к ней работы наших студентов, посвященных кубинской архитектуре", – отметил он.