WP: Канада и ЕС обсуждают новые соглашения по безопасности без участия США

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Канадские и европейские власти обсуждают заключение новых соглашений по безопасности, но без участия США на фоне недоверия позиции американской администрации, пишет газета Washington Post.
"Европейцы и канадцы сейчас говорят о заключении своих собственных соглашений по безопасности", - пишет издание.
Газета также указывает, что Канада "более не может рассчитывать на Соединённые Штаты в области безопасности", как она делала это раньше, из-за текущего состояния американо-канадских отношений, которые ухудшились из-за пошлин. Подобного мнения, как утверждает газета, придерживаются и европейские государства.
В начале марта телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что президент Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.