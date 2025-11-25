Рейтинг@Mail.ru
WP: Канада и ЕС обсуждают новые соглашения по безопасности без участия США
17:54 25.11.2025 (обновлено: 17:59 25.11.2025)
WP: Канада и ЕС обсуждают новые соглашения по безопасности без участия США
WP: Канада и ЕС обсуждают новые соглашения по безопасности без участия США
в мире
сша
европа
канада
дональд трамп
пит хегсет
нато
nbc
в мире, сша, европа, канада, дональд трамп, пит хегсет, нато, nbc, министерство обороны сша
В мире, США, Европа, Канада, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, NBC, Министерство обороны США

WP: Канада и ЕС обсуждают новые соглашения по безопасности без участия США

© AP Photo / Angie WangФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Angie Wang
Флаг Канады. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Канадские и европейские власти обсуждают заключение новых соглашений по безопасности, но без участия США на фоне недоверия позиции американской администрации, пишет газета Washington Post.
"Европейцы и канадцы сейчас говорят о заключении своих собственных соглашений по безопасности", - пишет издание.
Министр финансов США Скотт Бессент
США ждут от Европы и Канады усиления давления G7 на Россию
21 октября, 02:59
Газета также указывает, что Канада "более не может рассчитывать на Соединённые Штаты в области безопасности", как она делала это раньше, из-за текущего состояния американо-канадских отношений, которые ухудшились из-за пошлин. Подобного мнения, как утверждает газета, придерживаются и европейские государства.
Washington Post подчеркивает, что на фоне неуверенности в позиции США многие союзники Америки стали наращивать траты на оборону.
В начале марта телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что президент Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Флаг НАТО
НАТО может не справиться без помощи США Украине, пишет WP
Вчера, 16:35
 
В миреСШАЕвропаКанадаДональд ТрампПит ХегсетНАТОNBCМинистерство обороны США
 
 
