https://ria.ru/20251125/sochi-lada-smotret-onlayn-2057479669.html
"Сочи" — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 25 ноября
"Сочи" — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 25 ноября - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
"Сочи" — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 25 ноября
"Сочи" и "Лада" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T18:00:00+03:00
2025-11-25T18:00:00+03:00
2025-11-25T18:00:00+03:00
хоккей
лада
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
хк сочи
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972131731_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_019f09fbd66f04618992b21623a601fd.jpg
/20251124/spartak-2057174141.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972131731_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d66383d5b7ed14746ac5cad0db0f41a6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лада, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей, хк сочи, спорт
Хоккей, Лада, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей, ХК Сочи, Спорт