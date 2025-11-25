Смагин заявил, что Есипенко по праву вышел на турнир претендентов

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Гроссмейстер Андрей Есипенко в матче за третье место на проходящем в индийском Гоа Кубке мира не оставил оппоненту шансов на победу и заслуженно пробился на турнир претендентов на мировую корону, заявил РИА Новости вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.
Во вторник Есипенко черными фигурами победил представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева и выиграл поединок со счетом 2:0. Путевки на турнир претендентов 2026 года завоевали три сильнейших игрока турнира - китаец Вэй И, представитель Узбекистана Жавохир Синдаров и Есипенко. Ранее на него отобрались американец Фабиано Каруана, нидерландец Аниш Гири и немец Маттиас Блюбаум. Вакантными остаются еще две путевки. Действующим чемпионом мира является индиец Гукеш Доммараджу.
«
"Андрей Есипенко очень уверенно провел обе партии в матче за третье место и практически не дал Нодирбеку Якуббоеву ни одного шанса на победу, особенно во второй. Видимо, его соперник очень устал к концу турнира. А Андрей - молодец, он, наоборот, сумел собраться после чудовищного зевка (потери в один ход ладьи - прим. ред.) в поединке за выход в финал. Это говорит о крепкой нервной системе, которая накладывается на хорошую физическую форму. Он действовал убедительно и закономерно завоевал путевку в турнир претендентов", - сказал Смагин.
"В первом поединке Якуббоев отбивался от проблем, которые перед ним поставил Андрей, и не справился с ними. А во второй соперник попал в худшую позицию, и затем Есипенко его просто добил", - добавил собеседник агентства.
Турнир в Гоа с участием 206 шахматистов и призовым фондом в размере 2 миллионов долларов завершится 26 ноября. Есипенко за третье место заработал 60 тысяч долларов призовых.