Смагин заявил, что Есипенко по праву вышел на турнир претендентов
17:52 25.11.2025 (обновлено: 18:29 25.11.2025)
Смагин заявил, что Есипенко по праву вышел на турнир претендентов
Смагин заявил, что Есипенко по праву вышел на турнир претендентов
спорт
шахматы
фабиано каруана
аниш гири
андрей есипенко
федерация шахмат россии (фшр)
кубок мира по шахматам
спорт, шахматы, фабиано каруана, аниш гири, андрей есипенко, федерация шахмат россии (фшр), кубок мира по шахматам
Спорт, Шахматы, Фабиано Каруана, Аниш Гири, Андрей Есипенко, Федерация шахмат России (ФШР), Кубок мира по шахматам
Смагин заявил, что Есипенко по праву вышел на турнир претендентов

Смагин: Есипенко лишил соперника шансов и по праву вышел на турнир претендентов

Андрей Есипенко
Андрей Есипенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Андрей Каспришин
Перейти в медиабанк
Андрей Есипенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Гроссмейстер Андрей Есипенко в матче за третье место на проходящем в индийском Гоа Кубке мира не оставил оппоненту шансов на победу и заслуженно пробился на турнир претендентов на мировую корону, заявил РИА Новости вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.
Во вторник Есипенко черными фигурами победил представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева и выиграл поединок со счетом 2:0. Путевки на турнир претендентов 2026 года завоевали три сильнейших игрока турнира - китаец Вэй И, представитель Узбекистана Жавохир Синдаров и Есипенко. Ранее на него отобрались американец Фабиано Каруана, нидерландец Аниш Гири и немец Маттиас Блюбаум. Вакантными остаются еще две путевки. Действующим чемпионом мира является индиец Гукеш Доммараджу.
«
"Андрей Есипенко очень уверенно провел обе партии в матче за третье место и практически не дал Нодирбеку Якуббоеву ни одного шанса на победу, особенно во второй. Видимо, его соперник очень устал к концу турнира. А Андрей - молодец, он, наоборот, сумел собраться после чудовищного зевка (потери в один ход ладьи - прим. ред.) в поединке за выход в финал. Это говорит о крепкой нервной системе, которая накладывается на хорошую физическую форму. Он действовал убедительно и закономерно завоевал путевку в турнир претендентов", - сказал Смагин.
"В первом поединке Якуббоев отбивался от проблем, которые перед ним поставил Андрей, и не справился с ними. А во второй соперник попал в худшую позицию, и затем Есипенко его просто добил", - добавил собеседник агентства.
Турнир в Гоа с участием 206 шахматистов и призовым фондом в размере 2 миллионов долларов завершится 26 ноября. Есипенко за третье место заработал 60 тысяч долларов призовых.
