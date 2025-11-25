Смагин заявил, что Есипенко по праву вышел на турнир претендентов

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Гроссмейстер Андрей Есипенко в матче за третье место на проходящем в индийском Гоа Кубке мира не оставил оппоненту шансов на победу и заслуженно пробился на турнир претендентов на мировую корону, заявил РИА Новости вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

"В первом поединке Якуббоев отбивался от проблем, которые перед ним поставил Андрей, и не справился с ними. А во второй соперник попал в худшую позицию, и затем Есипенко его просто добил", - добавил собеседник агентства.