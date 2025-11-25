https://ria.ru/20251125/slaviya-atletik-smotret-onlayn--2057495129.html
"Славия" — "Атлетик": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 ноября
"Славия" — "Атлетик": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 ноября
"Славия" и "Атлетик" встретятся в матче пятого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 25.11.2025
футбол
славия
атлетик (бильбао)
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
