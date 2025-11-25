СК завел дело после истязания подростков в реабилитационном центре

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дело заведено после истязания подростков в реабилитационном центре в Подмосковье, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту функционирования незаконного центра для несовершеннолетних, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних (пункт "а" части 3 статьи 111, пункт "г" части 2 статьи 117, пункты "а, б, д" части 2 статьи 127, пункты "а, в" части 2 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Следствием установлено, что с августа по ноябрь организованная преступная группа, с целью незаконного извлечения прибыли организовала в Дедовске реабилитационный центр, где незаконно прибывали 24 подростка, они проходили лечения от разного рода зависимостей. Кроме того, с законными представителями заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам.

В результате 23 ноября в реанимационное отделение больницы в бессознательном состоянии доставлен 16-летний подросток с множественными телесными повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами связывания рук и ног в области запястий и ступней.