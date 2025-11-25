Силуанов раскритиковал идею изъятия сверхприбыли у банков

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Идея изъятия сверхприбыли у банков РФ – ерунда; чем больше у банков капитала, тем больше кредитов они могут выдавать, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Нам важно обеспечить достаточно капитала... Банки все-таки - это как кровеносная система. Поэтому, если банки чуть почувствуют неуверенность, это отразится на всей финансовой системе. Были разговоры: давайте сейчас у банков изымем сверхприбыль, наживаются они там. Ерунда все это. Потому что нужен капитал, и чем больше капитала, тем больше кредитов банки могут давать", - сказал Силуанов на X международном форуме Финансового университета.

Центральный банк "подкручивает" определенные нормативы, реагируя на нынешнюю ситуацию и делая банковскую систему устойчивой к различным влияниям, как внутренним, так и внешним, отметил Силуанов.

"Это необходимо. Поэтому это все влияет на достаточность капитала. Но устойчивость банковской системы и возможность к кредитованию – это основа для того развития устойчивого" – подчеркнул он.

Силуанов также отметил необходимость увеличения капитализации всей финансовой системы для формирования длинных ресурсов, что позволит создать источник для развития экономики и достижения национальных целей.

"Согласен, что залог нашего устойчивого развития экономики – это стабильность финансового сектора и, в первую очередь, банковской системы. А когда мы говорим про финансы, то действительно не надо забывать еще, что нам необходимо увеличивать капитализацию всей финансовой системы, чтобы были и длинные ресурсы", - сказал министр.