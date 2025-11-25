https://ria.ru/20251125/siluanov-2057328358.html
Силуанов назвал бюджет на следующие три года непростым
Силуанов назвал бюджет на следующие три года непростым - РИА Новости, 25.11.2025
Силуанов назвал бюджет на следующие три года непростым
Бюджет РФ на следующие три года непростой, но сбалансированный, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и...
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Бюджет РФ на следующие три года непростой, но сбалансированный, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
"Бюджет на следующий год непростой с точки зрения того, что те риски, которые со сбалансированностью существуют и сегодня, и на следующую трехлетку они сохраняются", - сказал он.
Он отметил, что Минфин
при формировании бюджета очень детально подходил к вопросу бюджетной сбалансированности и составил бюджет с учетом тех ограничений и тех принципов бюджетной политики, которыми ежегодно руководствуется, а именно, бюджетными правилами.
"Поэтому бюджет отвечает задачам и целям, которые мы с вами проговорили, они определены. Бюджет отвечает целям сбалансированной политики, и бюджет отвечает на те риски, которые мы можем столкнуться на предстоящую трехлетку", - заключил он.