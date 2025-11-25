Силуанов назвал бюджет на следующие три года непростым

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Бюджет РФ на следующие три года непростой, но сбалансированный, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

"Бюджет на следующий год непростой с точки зрения того, что те риски, которые со сбалансированностью существуют и сегодня, и на следующую трехлетку они сохраняются", - сказал он.

Он отметил, что Минфин при формировании бюджета очень детально подходил к вопросу бюджетной сбалансированности и составил бюджет с учетом тех ограничений и тех принципов бюджетной политики, которыми ежегодно руководствуется, а именно, бюджетными правилами.