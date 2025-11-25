Информсистема учета имущества Союзного государства заработает с 2026 года

МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Информационную систему "Реестр имущества Союзного государства" планируется принять в промышленную эксплуатацию до конца года, сообщила заместитель государственного секретаря Союзного государства Белоруссии и России Элла Селицкая.

« "Должны завершить работы и должны принять эту систему в промышленную эксплуатацию до конца текущего года. С 1 января работники постоянного комитета должны ее вести вместе с исполнителями", - сказала Селицкая в Минске в ходе совместного заседания комиссий Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку, по промышленности и торговле, по экономической политике, по энергетике и по транспорту.

Она отметила, что ранее была разработана опытная версия системы, включая сервисы для взаимодействия внешних информационных систем с реестром, постком принял в опытную эксплуатацию эту информационную систему. В том числе, по словам Селицкой, проведена работа по обучению персонала работе с реестром, они даже высказали предложения по отдельным показателям для их усовершенствования и доработки.

"Следующий этап, который на сегодняшний день идет, это аттестация системы защиты информации", - продолжила она, пояснив, что эта работа должна завершиться до 30 ноября. До 15 декабря должна состояться интеграция с информацией из национальных систем Росимущества и белорусского Госкомимущества . Селицкая подчеркнула, что разработчики заверяют, что все будет своевременно выполнено, и в союзную информационную систему "вольется информация из двух систем".

Она также пояснила, что в реестре будет содержаться информация о движимом и недвижимом имуществе, приобретенном и созданном за счет средств Союзного государства или в результате реализации союзных программ и проектов, стоимостью свыше 200 тысяч российских рублей. Информация об имуществе стоимостью ниже 200 тысяч российских рублей будет содержаться в национальных информационных системах.