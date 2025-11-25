Нацбанк Сербии пригрозил остановить финансовые операции с NIS

БЕЛГРАД, 25 ноя – РИА Новости. Национальный банк Сербии предупредил, что остановит все финансовые операции, относящиеся к "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, если компания не получит лицензию на оперативную деятельность до 13 февраля.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил во вторник, что санкции против NIS грозят проблемами в здравоохранении, электроснабжении, безопасности Сербии, а компания не сможет проводить и принимать платежи, брать кредиты, граждане не смогут оплачивать топливо на АЗС банковскими картами, сотрудники - получать зарплаты.

"Нацбанк Сербии не позволит, чтобы стабильность отечественной финансовой системы оказалась под угрозой. Нацбанк Сербии оповещает общественность, что как и анонсировал президент республики Сербия, если компания NIS не получит лицензии до предусмотренного срока, будут остановлены финансовые операции с указанной компанией, чтобы никоим образом под вопросом не оказалась стабильность отечественной финансовой системы", - говорится в официальном сообщении нацбанка.

Вучич также оповестил граждан во вторник, что единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Сербии, принадлежащий NIS под санкциями США , еще не остановлен, но сократил режим работы, осталось 4 дня до полной остановки. Компания позже подтвердила эту информацию своим сообщением.

По его словам, правительство приняло его план предложить США дать российским собственникам " Нефтяной индустрии Сербии " срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета NIS, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".

Президент Сербии сообщил 21 ноября, что сделает минфину США предложение по вопросу санкций против NIS, которое американская сторона примет в интересах его страны и компании. Днем ранее он отметил, что нынешние власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне тогдашним руководством в 2008 году, но прилагают все усилия, чтобы санкции США против компании не отразились на гражданах.