Новороссийцам напомнили о предоставлении услуг центра помощи "Моя семья"

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. На базе центра поддержка и помощи "Моя семья" проводятся бесплатные образовательные и психологические тренинги, лекции на тему здорового образа жизни, юридические консультации, творческие и танцевальные мастер-классы, викторины, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Центр торжественно открыли в июле этого года по адресу: улица Революции 1905 года, 27. Для удобства там оборудовали все помещения необходимой мебелью, современной техникой и развивающими играми. Есть комната матери и ребенка, где в комфорте можно перепеленать и покормить малыша.

Профильные занятия организуют для беременных женщин и их партнеров, семей с детьми, подростков. В центре каждый, кто нуждается в помощи, найдет поддержку в лице опытных психологов, юристов и социальных работников.

"Наша миссия — это защита и укрепление семьи и семейных ценностей, оказание поддержки семьям, находящимся в сложной ситуации", - отметили в центре.