https://ria.ru/20251125/semya-2057353293.html
Новороссийцам напомнили о предоставлении услуг центра помощи "Моя семья"
Новороссийцам напомнили о предоставлении услуг центра помощи "Моя семья" - РИА Новости, 25.11.2025
Новороссийцам напомнили о предоставлении услуг центра помощи "Моя семья"
На базе центра поддержка и помощи "Моя семья" проводятся бесплатные образовательные и психологические тренинги, лекции на тему здорового образа жизни,... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T11:09:00+03:00
2025-11-25T11:09:00+03:00
2025-11-25T11:09:00+03:00
общество
новороссийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974610016_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddf495633f2feb928388f832772bbc90.jpg
https://ria.ru/20251125/trolleybus-2057352514.html
https://ria.ru/20251125/sotsobekt-2057351676.html
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974610016_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d861cb250531cfc86c9a6738a3241366.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новороссийск
Новороссийцам напомнили о предоставлении услуг центра помощи "Моя семья"
Жителям Новороссийска напомнили о предоставлении услуг центра помощи "Моя семья"
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. На базе центра поддержка и помощи "Моя семья" проводятся бесплатные образовательные и психологические тренинги, лекции на тему здорового образа жизни, юридические консультации, творческие и танцевальные мастер-классы, викторины, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
Центр торжественно открыли в июле этого года по адресу: улица Революции 1905 года, 27. Для удобства там оборудовали все помещения необходимой мебелью, современной техникой и развивающими играми. Есть комната матери и ребенка, где в комфорте можно перепеленать и покормить малыша.
Профильные занятия организуют для беременных женщин и их партнеров, семей с детьми, подростков. В центре каждый, кто нуждается в помощи, найдет поддержку в лице опытных психологов, юристов и социальных работников.
"Наша миссия — это защита и укрепление семьи и семейных ценностей, оказание поддержки семьям, находящимся в сложной ситуации", - отметили в центре.
Кроме того, разработан сайт центра. Там можно узнать о видах и размерах выплат по пособиям, задать интересующий вопрос и в течение одного дня получить ответ, а также ознакомиться с планом мероприятий на текущий месяц и записаться на консультацию или мастер-класс.