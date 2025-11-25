https://ria.ru/20251125/sechin-2057306315.html
Сечин назвал Китай единственной промышленной супердержавой
Сечин назвал Китай единственной промышленной супердержавой - РИА Новости, 25.11.2025
Сечин назвал Китай единственной промышленной супердержавой
Лишь Китай сейчас - промышленная супердержава, американские компании зависимы от его комплектующих в три раза сильнее, чем компании КНР от США, заявил... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T06:04:00+03:00
2025-11-25T06:04:00+03:00
2025-11-25T06:04:00+03:00
экономика
китай
сша
россия
игорь сечин
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597534926_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_29c22d6236f42eafb4aaa0c51638482b.jpg
https://ria.ru/20251125/zapad-2057306171.html
китай
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597534926_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_d7dfc7c65d1afaa4d5ebe1dccdca4b09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, сша, россия, игорь сечин, роснефть
Экономика, Китай, США, Россия, Игорь Сечин, Роснефть
Сечин назвал Китай единственной промышленной супердержавой
Сечин: Китай сегодня единственная промышленная супердержава