Сечин назвал Китай единственной промышленной супердержавой - РИА Новости, 25.11.2025
06:04 25.11.2025
Сечин назвал Китай единственной промышленной супердержавой
Сечин назвал Китай единственной промышленной супердержавой
Лишь Китай сейчас - промышленная супердержава, американские компании зависимы от его комплектующих в три раза сильнее, чем компании КНР от США, заявил... РИА Новости, 25.11.2025
экономика, китай, сша, россия, игорь сечин, роснефть
Экономика, Китай, США, Россия, Игорь Сечин, Роснефть
Сечин назвал Китай единственной промышленной супердержавой

Сечин: Китай сегодня единственная промышленная супердержава

Игорь Сечин
Игорь Сечин. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Лишь Китай сейчас - промышленная супердержава, американские компании зависимы от его комплектующих в три раза сильнее, чем компании КНР от США, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Обеспечивая 35% мирового промышленного производства, Китай, по сути, является сегодня единственной промышленной супердержавой. Зависимость американских производственных компаний от китайских комплектующих сегодня в три раза выше, чем зависимость китайских компаний от США. А ведь ещё двадцать лет назад было наоборот", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Сечин рассказал, когда Запад может утратить экономическую субъектность
ЭкономикаКитайСШАРоссияИгорь СечинРоснефть
 
 
