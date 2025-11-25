Сечин назвал Китай единственной промышленной супердержавой

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Лишь Китай сейчас - промышленная супердержава, американские компании зависимы от его комплектующих в три раза сильнее, чем компании КНР от США, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.