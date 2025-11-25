Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии спасли щенка, застрявшего в щели между гаражами
Хорошие новости
 
15:44 25.11.2025
В Мордовии спасли щенка, застрявшего в щели между гаражами
В Мордовии спасли щенка, застрявшего в щели между гаражами - РИА Новости, 25.11.2025
В Мордовии спасли щенка, застрявшего в щели между гаражами
Сотрудники Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы освободили щенка, застрявшего в щели между двумя гаражами в Саранске, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2025
хорошие новости
происшествия
саранск
саранск
происшествия, саранск
Хорошие новости, Происшествия, Саранск
В Мордовии спасли щенка, застрявшего в щели между гаражами

В Саранске спасли застрявшего в щели между двумя гаражами щенка

Сотрудники Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы освободили щенка, застрявшего в щели между двумя гаражами в Саранске
Сотрудники Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы освободили щенка, застрявшего в щели между двумя гаражами в Саранске - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© пресс-служба Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы
Сотрудники Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы освободили щенка, застрявшего в щели между двумя гаражами в Саранске
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Сотрудники Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы освободили щенка, застрявшего в щели между двумя гаражами в Саранске, сообщила пресс-служба ведомства.
Сообщение о попавшей в беду собаке поступило спасателям 24 ноября.
"Проходя через гаражный кооператив, люди услышали приглушённое поскуливание. Источник звука оказался в узком пространстве между двумя гаражами — там, без возможности выбраться, находился маленький щенок. Очевидцы сразу позвонили на номер 112, и через короткое время на месте уже работала дежурная смена Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы", - говорится в сообщении.
Спасатели использовали специальный гидравлический аварийно-спасательный инструмент, чтобы расширить зазор и безопасно добраться до животного.
"В ходе аккуратных действий щенок был освобождён. Оперативная работа специалистов помогла избежать последствий, а внимательность неравнодушных людей подарила малышу шанс на спасение", - добавили в службе.
