https://ria.ru/20251125/schenok-2057438478.html
В Мордовии спасли щенка, застрявшего в щели между гаражами
В Мордовии спасли щенка, застрявшего в щели между гаражами - РИА Новости, 25.11.2025
В Мордовии спасли щенка, застрявшего в щели между гаражами
Сотрудники Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы освободили щенка, застрявшего в щели между двумя гаражами в Саранске, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T15:44:00+03:00
2025-11-25T15:44:00+03:00
2025-11-25T15:44:00+03:00
хорошие новости
происшествия
саранск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057437042_0:59:800:509_1920x0_80_0_0_c700038273c588fb3242ab578b1bf90a.jpg
https://ria.ru/20251124/pitanie-2057230697.html
https://ria.ru/20251125/palamedei-2057338948.html
саранск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057437042_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_e735aa2542845fd6e85d7f98bbe035dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саранск
Хорошие новости, Происшествия, Саранск
В Мордовии спасли щенка, застрявшего в щели между гаражами
В Саранске спасли застрявшего в щели между двумя гаражами щенка
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Сотрудники Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы освободили щенка, застрявшего в щели между двумя гаражами в Саранске, сообщила пресс-служба ведомства.
Сообщение о попавшей в беду собаке поступило спасателям 24 ноября.
"Проходя через гаражный кооператив, люди услышали приглушённое поскуливание. Источник звука оказался в узком пространстве между двумя гаражами — там, без возможности выбраться, находился маленький щенок. Очевидцы сразу позвонили на номер 112, и через короткое время на месте уже работала дежурная смена Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы", - говорится в сообщении.
Спасатели использовали специальный гидравлический аварийно-спасательный инструмент, чтобы расширить зазор и безопасно добраться до животного.
"В ходе аккуратных действий щенок был освобождён. Оперативная работа специалистов помогла избежать последствий, а внимательность неравнодушных людей подарила малышу шанс на спасение", - добавили в службе.