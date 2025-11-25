В Мордовии спасли щенка, застрявшего в щели между гаражами

"Проходя через гаражный кооператив, люди услышали приглушённое поскуливание. Источник звука оказался в узком пространстве между двумя гаражами — там, без возможности выбраться, находился маленький щенок. Очевидцы сразу позвонили на номер 112, и через короткое время на месте уже работала дежурная смена Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы", - говорится в сообщении.