Мужчине, напавшему на полицейского в Щелково, вынесли приговор

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Один из напавших на полицейского в Щелково осужден на 3,5 года, сообщили в подмосковном главке СК РФ.

Установлено, что 1 сентября сотрудник полиции, увидев происходящий между несколькими мужчинами и охранником торгового центра конфликт, сделал замечание мужчинам. Между подсудимым и сотрудником полиции завязалась драка, в результате которой последнему были причинены телесные повреждения.