Мужчине, напавшему на полицейского в Щелково, вынесли приговор
16:30 25.11.2025
Мужчине, напавшему на полицейского в Щелково, вынесли приговор
происшествия, россия, щелково, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Щелково, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Один из напавших на полицейского в Щелково осужден на 3,5 года, сообщили в подмосковном главке СК РФ.
Пресс-служба подмосковного ГУМВД 1 сентября сообщала, что в Щелково группа мужчин избила сотрудника ГИБДД после требования прекратить конфликт с охранником у торгового центра. Был задержан и впоследствии арестован уроженец одной из бывших советских республик, второй фигурант уголовного дела объявлен в межгосударственный розыск.
"Собранные следователем следственного отдела по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 27-летнего мужчины. Он признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции и хулиганстве (часть 1 статья 318 УК РФ, часть 3 статья 213 УК РФ)... Приговором Щелковского городского суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в Telegram-канале главка.
Установлено, что 1 сентября сотрудник полиции, увидев происходящий между несколькими мужчинами и охранником торгового центра конфликт, сделал замечание мужчинам. Между подсудимым и сотрудником полиции завязалась драка, в результате которой последнему были причинены телесные повреждения.
ПроисшествияРоссияЩелковоМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФ
 
 
