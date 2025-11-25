Мужчине, напавшему на полицейского в Щелково, вынесли приговор

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Один из напавших на полицейского в Щелково осужден на 3,5 года, сообщили в подмосковном главке СК РФ.
Пресс-служба подмосковного ГУМВД 1 сентября сообщала, что в Щелково группа мужчин избила сотрудника ГИБДД после требования прекратить конфликт с охранником у торгового центра. Был задержан и впоследствии арестован уроженец одной из бывших советских республик, второй фигурант уголовного дела объявлен в межгосударственный розыск.
"Собранные следователем следственного отдела по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 27-летнего мужчины. Он признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции и хулиганстве (часть 1 статья 318 УК РФ, часть 3 статья 213 УК РФ)... Приговором Щелковского городского суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в Telegram-канале главка.
Установлено, что 1 сентября сотрудник полиции, увидев происходящий между несколькими мужчинами и охранником торгового центра конфликт, сделал замечание мужчинам. Между подсудимым и сотрудником полиции завязалась драка, в результате которой последнему были причинены телесные повреждения.