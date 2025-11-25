Рейтинг@Mail.ru
25.11.2025
13:48 25.11.2025
Вучич предупредил о последствиях американских санкций против NIS
Вучич предупредил о последствиях американских санкций против NIS
Остановка "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) из-за санкций США в ближайшие дни грозит проблемами в здравоохранении, электроснабжении, безопасности Сербии, заявил РИА Новости, 25.11.2025
в мире, сербия, сша, александр вучич, нефтяная индустрия сербии
В мире, Сербия, США, Александр Вучич, Нефтяная индустрия Сербии
Вучич предупредил о последствиях американских санкций против NIS

Вучич: остановка NIS из-за санкций США грозит проблемами в безопасности

Офис компании NIS в Белграде
Офис компании NIS в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : NIS
Офис компании NIS в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 ноя – РИА Новости. Остановка "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) из-за санкций США в ближайшие дни грозит проблемами в здравоохранении, электроснабжении, безопасности Сербии, заявил президент страны Александр Вучич.
Президент Сербии сообщил во вторник, что единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Сербии, принадлежащий NIS под санкциями США, еще не остановлен, но сократил режим работы, осталось 4 дня до полной остановки.
"Среди прочего под угрозой окажется, из-за разнообразной нехватки, функционирование системы здравоохранения, прежде всего, скорой помощи, что имеет решающее значение, мы постарались, чтобы до 15 января работало. Затем – деятельность всех торговых сетей Сербии, и речь идет не только о нефтепродуктах, речь идет обо всей жизни в Сербии. Под угрозой – производство всех ключевых ресурсов, в том числе электричества, что может вызвать непредсказуемые последствия как в хозяйстве, домовладениях, так и для каждого гражданина", - сказал Вучич во вторник в обращении к гражданам.
Он добавил, что под угрозой окажется и общая безопасность "из-за снижения технических возможностей полиции", возможны проблемы во всей транспортной системе, что приведет к подорожанию товаров.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Минэнерго Сербии заявило о готовности к любому сценарию по ситуации с NIS
23 ноября, 19:48
 
В миреСербияСШААлександр ВучичНефтяная индустрия Сербии
 
 
