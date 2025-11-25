Рейтинг@Mail.ru
Сальдо сообщил об обстановке на линии фронта в Херсонской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:18 25.11.2025
Сальдо сообщил об обстановке на линии фронта в Херсонской области
Сальдо сообщил об обстановке на линии фронта в Херсонской области
Сальдо сообщил об обстановке на линии фронта в Херсонской области
Российские войска удерживают линию фронта в Херсонской области, продвигаясь локально в ряде районов, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 25.11.2025
Сальдо сообщил об обстановке на линии фронта в Херсонской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Владимир Сальдо. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Российские войска удерживают линию фронта в Херсонской области, продвигаясь локально в ряде районов, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Российские войска стабильно удерживают линию, продвигаются локально в ряде районов и эффективно работают по технике и артиллерии ВСУ", - сказал Сальдо.
По его словам, обстановка на линии фронта контролируемая, но напряженная.
"Противник продолжает обстреливать прифронтовые населенные пункты, особенно 15-километровую зону", - сказал губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (река)Владимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
