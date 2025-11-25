https://ria.ru/20251125/saldo-2057307938.html
Сальдо сообщил об обстановке на линии фронта в Херсонской области
Сальдо сообщил об обстановке на линии фронта в Херсонской области - РИА Новости, 25.11.2025
Сальдо сообщил об обстановке на линии фронта в Херсонской области
Российские войска удерживают линию фронта в Херсонской области, продвигаясь локально в ряде районов, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T06:18:00+03:00
2025-11-25T06:18:00+03:00
2025-11-25T06:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (река)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039583382_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_5ebd93251d7e165df8d5eccada3b9c21.jpg
https://ria.ru/20251112/saldo-2054466617.html
https://ria.ru/20251105/partizany-2053134593.html
херсонская область
россия
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039583382_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_86563b7fb0693713daa3a6cd2e49aa8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо сообщил об обстановке на линии фронта в Херсонской области
Сальдо: ВС России стабильно удерживают линию фронта в Херсонской области