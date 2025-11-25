Рейтинг@Mail.ru
18:33 25.11.2025
В 2025 году тысячи разрешений на работу аннулировали из-за незнания языка
россия, александр гребенкин, происшествия
Россия, Александр Гребенкин, Происшествия
В 2025 году тысячи разрешений на работу аннулировали из-за незнания языка

Гребенкин: более 7 тыс разрешений на работу аннулировали из-за незнания русского

Тестирование иностранных граждан по русскому языку
Тестирование иностранных граждан по русскому языку
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Тестирование иностранных граждан по русскому языку. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Незнание русского языка послужило основанием для аннулирования в этом году 7,3 тысячи разрешений на работу, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Александр Гребенкин в интервью "Российской газете".
Месяц назад указом президента Российской Федерации была утверждена новая Концепция государственной миграционной политики России на 2026-2030 годы.
"Отсутствие необходимого уровня владения русским языком послужило основанием для аннулирования в этом году 7,3 тысячи разрешений на работу (на 57% больше, чем в 2024 году)", - сказал замсекретаря Совбеза РФ.
По словам Гребенкина, правила проведения экзамена и выдачи иностранным гражданам сертификата о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России урегулированы в законодательном порядке.
"Во избежание коррупционных отношений и злоупотреблений в настоящее время эту процедуру могут осуществлять только государственные учреждения," - пояснил он.
В Совбезе рассказали о новой миграционной политике
Вчера, 18:20
 
Россия Александр Гребенкин Происшествия
 
 
