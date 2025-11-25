Рейтинг@Mail.ru
"Рубин" по пенальти проиграл тульскому "Арсеналу" и вылетел из Кубка России
22:43 25.11.2025
"Рубин" по пенальти проиграл тульскому "Арсеналу" и вылетел из Кубка России
"Рубин" по пенальти проиграл тульскому "Арсеналу" и вылетел из Кубка России
Казанский "Рубин" в серии пенальти уступил выступающему в Первой лиге тульскому "Арсеналу" в матче первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу
"Рубин" по пенальти проиграл тульскому "Арсеналу" и вылетел из Кубка России

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Казанский "Рубин" в серии пенальти уступил выступающему в Первой лиге тульскому "Арсеналу" в матче первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу
Основное время встречи, которая прошла во вторник в Туле, завершилось ничьей - 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты "Арсенала" - 3:2.
Кубок России по футболу
25 ноября 2025 • начало в 20:30
Закончен (П)
Арсенал Тула
1 : 03:2
Рубин
91‎’‎ • Амур Калмыков (П)
91‎’‎ • Даниил Пенчиков (П)
91‎’‎ • Резиуан Мирзов (П)
91‎’‎ • Руслан Безруков (П)
91‎’‎ • Игор Вуячич (П)
Игра началась с минуты молчания в память по олимпийскому чемпиону 1956 года по футболу Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд и судьи вышли на матч в майках с изображением Симоняна и провели всю встречу с траурными повязками.
Следующим соперником "Арсенала" станет проигравшая команда в четвертьфинальной паре пути РПЛ "Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Москва).
