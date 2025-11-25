https://ria.ru/20251125/rubin-2057543469.html
"Рубин" по пенальти проиграл тульскому "Арсеналу" и вылетел из Кубка России
"Рубин" по пенальти проиграл тульскому "Арсеналу" и вылетел из Кубка России - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
"Рубин" по пенальти проиграл тульскому "Арсеналу" и вылетел из Кубка России
Казанский "Рубин" в серии пенальти уступил выступающему в Первой лиге тульскому "Арсеналу" в матче первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России по... РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T22:43:00+03:00
2025-11-25T22:43:00+03:00
2025-11-25T22:44:00+03:00
футбол
спорт
арсенал (лондон)
рубин
кубок россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020321605_0:184:1280:904_1920x0_80_0_0_ec6351a082626256db936d469fea6de4.jpg
/20251124/futbol-2057231095.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020321605_0:63:1280:1023_1920x0_80_0_0_764acc03de94bfb82eefea3b7a4c6795.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, арсенал (лондон), рубин, кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Арсенал (Лондон), Рубин, Кубок России по футболу
"Рубин" по пенальти проиграл тульскому "Арсеналу" и вылетел из Кубка России
Футболисты "Рубина" по пенальти проиграли тульскому "Арсеналу" в Кубке России
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Казанский "Рубин" в серии пенальти уступил выступающему в Первой лиге тульскому "Арсеналу" в матче первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу
Основное время встречи, которая прошла во вторник в Туле, завершилось ничьей - 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты "Арсенала" - 3:2.
Игра началась с минуты молчания в память по олимпийскому чемпиону 1956 года по футболу Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд и судьи вышли на матч в майках с изображением Симоняна и провели всю встречу с траурными повязками.
Следующим соперником "Арсенала" станет проигравшая команда в четвертьфинальной паре пути РПЛ "Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Москва).