Гражданское единство является основой российской нации в нацполитике
2025-11-25T23:56:00+03:00
общество
россия
владимир путин
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Гражданское единство названо основой российской нации в Стратегии национальной политики РФ.
Утвержденная указом президента России Владимира Путина
Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте
официального опубликования правовых актов.
"Гражданское единство - основа российской нации, признание гражданами Российской Федерации суверенитета государства, его государственной и территориальной целостности, единства основных прав, свобод и обязанностей граждан, этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, значимости исторического и культурного наследия ее народов, их равных прав на социальное и культурное развитие… на солидарности поколений в достижении целей и решении задач развития общества и защиты Отечества", - говорится в документе.