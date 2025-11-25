Гражданское единство является основой российской нации в нацполитике

"Гражданское единство - основа российской нации, признание гражданами Российской Федерации суверенитета государства, его государственной и территориальной целостности, единства основных прав, свобод и обязанностей граждан, этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, значимости исторического и культурного наследия ее народов, их равных прав на социальное и культурное развитие… на солидарности поколений в достижении целей и решении задач развития общества и защиты Отечества", - говорится в документе.