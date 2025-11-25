Рейтинг@Mail.ru
23:23 25.11.2025
Стратегия по нацполитике: межнациональные отношения в России стабильны
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Празднование Дня Государственного флага
Празднование Дня Государственного флага. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", в котором говорится, что современное состояние межнациональных отношений в России характеризуется как стабильное.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых документов.
"﻿﻿﻿Современное состояние межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации характеризуется как стабильное", - говорится в указе.
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
