Путин освободил Лопатина от должности заместителя генпрокурора
20:52 25.11.2025 (обновлено: 21:34 25.11.2025)
Путин освободил Лопатина от должности заместителя генпрокурора
Президент РФ Владимир Путин освободил Геннадия Лопатина от должности заместителя генпрокурора РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 25.11.2025
Новости
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Куденко
Геннадий Лопатин
Геннадий Лопатин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Геннадий Лопатин. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин освободил Геннадия Лопатина от должности заместителя генпрокурора РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"Освободить Лопатина Геннадия Борисовича от должности заместителя генерального прокурора Российской Федерации", - говорится в документе.
Этим же указом начальником главного управления кадров Генеральной прокуратуры РФ назначен Олег Логунов.
Также на пятилетний срок назначены: Евгений Ботвинкин - прокурором Республики Тыва, Валерий Войнов - прокурором Воронежской области, Роман Деринг - Уральским транспортным прокурором и Дмитрий Попов - прокурором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Все они были освобождены от занимаемых должностей.
Политика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
