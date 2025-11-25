https://ria.ru/20251125/rossiya-2057527509.html
Путин освободил Лопатина от должности заместителя генпрокурора
Путин освободил Лопатина от должности заместителя генпрокурора - РИА Новости, 25.11.2025
Путин освободил Лопатина от должности заместителя генпрокурора
Президент РФ Владимир Путин освободил Геннадия Лопатина от должности заместителя генпрокурора РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 25.11.2025
