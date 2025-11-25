https://ria.ru/20251125/rossiya-2057525510.html
Тюмень успешно провела первый культурный форум малочисленных народов
Тюмень успешно провела первый культурный форум малочисленных народов
Тюмень успешно провела первый культурный форум малочисленных народов
Первый культурный форум коренных малочисленных народов России на высоком уровне прошел в Тюмени, ключевым фактором успеха стало эффективное взаимодействие... РИА Новости, 25.11.2025
ТЮМЕНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Первый культурный форум коренных малочисленных народов России на высоком уровне прошел в Тюмени, ключевым фактором успеха стало эффективное взаимодействие Минкультуры РФ и региона, заявила статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева.
Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов России проходил в Тюмени с 20 по 22 ноября при участии более 100 специалистов в области культуры и искусства, представителей общественных организаций и органов власти из регионов Уральского федерального округа, Удмуртии и Якутии.
"Мероприятие прошло очень ярко, выставка и концерт имели большой успех у публики. Спасибо, что принимали такое активное участие в организации этого форума. Для нас это очень важно и очень ценно. Эффективное взаимодействие федерального министерства и региона в нашей сфере – ключевой фактор успеха", – сказала Алексеева на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором, ее слова приводятся на сайте правительства региона.
На сайте форума отмечается, что в 2025 году он проводился впервые, площадки были организованы в Анадыре (ДФО), Красноярске (СФО), Петрозаводске (СЗФО) и Тюмени (УрФО). Цель форума – сохранение, развитие и популяризация самобытной музыкально-песенной, танцевальной, празднично-обрядовой культуры коренных малочисленных народов Российской Федерации, сохранение единого культурного пространства, укрепление творческих контактов и взаимопонимания, воспитание культуры межнационального общения, взаимообогащение культур малых народов России, пробуждение интереса российских граждан к их культуре и искусству.