Тюмень успешно провела первый культурный форум малочисленных народов

ТЮМЕНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Первый культурный форум коренных малочисленных народов России на высоком уровне прошел в Тюмени, ключевым фактором успеха стало эффективное взаимодействие Минкультуры РФ и региона, заявила статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева.

Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов России проходил в Тюмени с 20 по 22 ноября при участии более 100 специалистов в области культуры и искусства, представителей общественных организаций и органов власти из регионов Уральского федерального округа, Удмуртии и Якутии.

"Мероприятие прошло очень ярко, выставка и концерт имели большой успех у публики. Спасибо, что принимали такое активное участие в организации этого форума. Для нас это очень важно и очень ценно. Эффективное взаимодействие федерального министерства и региона в нашей сфере – ключевой фактор успеха", – сказала Алексеева на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором, ее слова приводятся на сайте правительства региона.