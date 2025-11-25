https://ria.ru/20251125/rossiya-2057297181.html
Россия доверяет китайской системе трансграничных расчетов, заявил Титов
СИАНЬ (Китай), 25 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. Россия доверяет китайской системе трансграничных расчетов и цифровому юаню, который становится наиболее конкурентным, быстрым и наиболее дешевым средством расчетов, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
"Сегодня мы должны развивать сотрудничество, и сотрудничество между нами (Россией
и Китаем
– ред.) должно быть и основано на доверии, поэтому мы должны пользоваться наиболее конкурентными, наиболее технологически подготовленными, наиболее быстрыми и наиболее дешёвыми средствами расчётов. Сегодня мы видим, что юань, цифровой юань становится именно таким средством", - заявил Титов
на полях VI Российско-китайского форума предпринимателей в городе Сиань
.
Он отметил, что Китай немного, наверное, опережает не только развивающиеся страны, где он активен, но и развитые страны именно в обеспечении и развитии инновационной финансовой системы.
Вместе с тем он добавил, что внутри Китая бумажные деньги уже практически не используются, и во внешних расчетах Пекин
создает систему, альтернативную SWIFT
, которая работает намного быстрее на основе китайского блокчейна.
"В России по решению Центрального банка мы пока идем по этому пути, но мы пока еще не достигли результата и не можем предложить такую платформу, поэтому, естественно, мы должны пользоваться платформой наших друзей, понимая, что рисков практически не существует, доверие большое, и для сегодняшней торговли это очень важно. Когда появятся новые технологические возможности - цифровой рубль или какие-то другие, мы тогда естественно будем работать и с ними", - добавил он.
Ранее Титов сообщил, что Китай запустил систему трансграничных расчётов Renminbi Digital - альтернативу SWIFT, по его словам, система пока доступна далеко не везде, но в странах АСЕАН, на Ближнем Востоке
, в России и других государствах СНГ
пользоваться ей можно.
VI Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около пятисот представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси
.