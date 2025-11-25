Россия доверяет китайской системе трансграничных расчетов, заявил Титов

СИАНЬ (Китай), 25 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. Россия доверяет китайской системе трансграничных расчетов и цифровому юаню, который становится наиболее конкурентным, быстрым и наиболее дешевым средством расчетов, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

Он отметил, что Китай немного, наверное, опережает не только развивающиеся страны, где он активен, но и развитые страны именно в обеспечении и развитии инновационной финансовой системы.

"В России по решению Центрального банка мы пока идем по этому пути, но мы пока еще не достигли результата и не можем предложить такую платформу, поэтому, естественно, мы должны пользоваться платформой наших друзей, понимая, что рисков практически не существует, доверие большое, и для сегодняшней торговли это очень важно. Когда появятся новые технологические возможности - цифровой рубль или какие-то другие, мы тогда естественно будем работать и с ними", - добавил он.