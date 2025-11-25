https://ria.ru/20251125/rossija-2057524194.html
Российская ПВО уничтожила 16 украинских БПЛА
Российская ПВО уничтожила 16 украинских БПЛА - РИА Новости, 25.11.2025
Российская ПВО уничтожила 16 украинских БПЛА
Средства ПВО с 10.00 мск до 20.00 мск сбили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны... РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
брянская область
происшествия
россия
белгородская область
брянская область
Российская ПВО уничтожила 16 украинских БПЛА
Российская ПВО уничтожила 16 украинских БПЛА над 4 регионами