Российская ПВО уничтожила 16 украинских БПЛА - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:19 25.11.2025
Российская ПВО уничтожила 16 украинских БПЛА
Российская ПВО уничтожила 16 украинских БПЛА
Средства ПВО с 10.00 мск до 20.00 мск сбили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны... РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
брянская область
происшествия
россия
белгородская область
брянская область
РИА Новости
Новости
безопасность, россия, белгородская область, брянская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Брянская область, Происшествия
Российская ПВО уничтожила 16 украинских БПЛА

Российская ПВО уничтожила 16 украинских БПЛА над 4 регионами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Средства ПВО с 10.00 мск до 20.00 мск сбили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ.
"Двадцать пятого ноября с 10.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: десять БПЛА – над территорией Белгородской области, три – над территорией Брянской области, два – над территорией Курской области и один – над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении МО РФ.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьБрянская областьПроисшествия
 
 
