Европа сама предала собственные идеалы, заявил Лавров

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия никогда не предавала европейские идеалы, это сделала сама Европа, и об этом говорят факты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Пример с RT и Sputnik – это "кричащий" пример того, как Западу наплевать на то, что он пропихивал в конъюнктурных соображениях, когда нужно было "раскрыть" Советский Союз до конца, чтобы потом в это раскрытое пространство было удобнее внедряться и продвигать свою повестку дня", - указал Лавров.