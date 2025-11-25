Европа сама предала собственные идеалы, заявил Лавров

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия никогда не предавала европейские идеалы, это сделала сама Европа, и об этом говорят факты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нам постоянно говорят, мол, как же вы (Россия – ред.) предали европейские идеалы. Хотя все факты говорят о том, что идеалы предали они. Все, что было записано в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – документ, которому мы до сих пор в наших действиях стараемся быть верными, считая его актуальным... А хозяева того саммита – французы, как и многие другие члены Евросоюза и НАТО, этот документ, по сути дела, игнорируют, причем в том числе и в отношении свободы средств массовой информации", - сказал Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".
Он напомнил, что тогда же в Париже был принят документ ОБСЕ о доступе к информации, где было четко сказано, что каждый член Организации обязан обеспечить свободный доступ к информации, источники которой находятся как внутри соответствующего государства, так и за его пределами, и в это случае не может быть никаких ограничений.
Лавров подчеркнул, что Франция еще задолго до СВО отказала RT и Sputnik аккредитации, объясняя это тем, что они не являются СМИ, а выступают в роли инструментов пропаганды. После начала СВО они "ударились во все тяжкие", чтобы не допускать наши СМИ до своей широкой публики, уточнил глава МИД РФ.
"Пример с RT и Sputnik – это "кричащий" пример того, как Западу наплевать на то, что он пропихивал в конъюнктурных соображениях, когда нужно было "раскрыть" Советский Союз до конца, чтобы потом в это раскрытое пространство было удобнее внедряться и продвигать свою повестку дня", - указал Лавров.
Он обратил внимание, что в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов глава евродипломатии Кая Каллас сделала заявление о том, что Евросоюз строится на свободе слова. "Думаю, что все, кто следит за действиями Евросоюза в отношении свободы слова, свободы СМИ, прекрасно знают, что это вранье. Это самая настоящая ложь", - заключил Лавров.