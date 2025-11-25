Рейтинг@Mail.ru
Европа сама предала собственные идеалы, заявил Лавров
14:50 25.11.2025
Европа сама предала собственные идеалы, заявил Лавров
Европа сама предала собственные идеалы, заявил Лавров
Россия никогда не предавала европейские идеалы, это сделала сама Европа, и об этом говорят факты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.11.2025
в мире
россия
европа
париж
сергей лавров
кайя каллас
нато
обсе
Европа сама предала собственные идеалы, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия никогда не предавала европейские идеалы, это сделала сама Европа, и об этом говорят факты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нам постоянно говорят, мол, как же вы (Россия – ред.) предали европейские идеалы. Хотя все факты говорят о том, что идеалы предали они. Все, что было записано в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – документ, которому мы до сих пор в наших действиях стараемся быть верными, считая его актуальным... А хозяева того саммита – французы, как и многие другие члены Евросоюза и НАТО, этот документ, по сути дела, игнорируют, причем в том числе и в отношении свободы средств массовой информации", - сказал Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".
Он напомнил, что тогда же в Париже был принят документ ОБСЕ о доступе к информации, где было четко сказано, что каждый член Организации обязан обеспечить свободный доступ к информации, источники которой находятся как внутри соответствующего государства, так и за его пределами, и в это случае не может быть никаких ограничений.
Лавров подчеркнул, что Франция еще задолго до СВО отказала RT и Sputnik аккредитации, объясняя это тем, что они не являются СМИ, а выступают в роли инструментов пропаганды. После начала СВО они "ударились во все тяжкие", чтобы не допускать наши СМИ до своей широкой публики, уточнил глава МИД РФ.
"Пример с RT и Sputnik – это "кричащий" пример того, как Западу наплевать на то, что он пропихивал в конъюнктурных соображениях, когда нужно было "раскрыть" Советский Союз до конца, чтобы потом в это раскрытое пространство было удобнее внедряться и продвигать свою повестку дня", - указал Лавров.
Он обратил внимание, что в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов глава евродипломатии Кая Каллас сделала заявление о том, что Евросоюз строится на свободе слова. "Думаю, что все, кто следит за действиями Евросоюза в отношении свободы слова, свободы СМИ, прекрасно знают, что это вранье. Это самая настоящая ложь", - заключил Лавров.
В мире Россия Европа Париж Сергей Лавров Кайя Каллас НАТО ОБСЕ Дело Миндича
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
