13:10 25.11.2025
России официально не передавали план Трампа, заявил Лавров
России официально не передавали план Трампа, заявил Лавров
РФ не получала по официальным каналам проект плана по урегулированию на Украине, но готова обсуждать конкретные формулировки документа, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 25.11.2025
России официально не передавали план Трампа, заявил Лавров

Лавров: Россия не получала по официальным каналам проект плана по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. РФ не получала по официальным каналам проект плана по урегулированию на Украине, но готова обсуждать конкретные формулировки документа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас он есть, но по неофициальным каналам. Официально нам его не передавали, но мы готовы, как сказал президент, обсуждать конкретные формулировки. Потому что целый ряд вопросов там требует прояснения. Пока мы от американских коллег не получили той версии, о которой спекулируют СМИ", - сказал Лавров журналистам.
Макрон призвал изменить некоторые положения плана по Украине
Вчера, 12:28
 
