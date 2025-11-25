https://ria.ru/20251125/rossija-2057390687.html
России официально не передавали план Трампа, заявил Лавров
РФ не получала по официальным каналам проект плана по урегулированию на Украине, но готова обсуждать конкретные формулировки документа, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 25.11.2025
россия
украина
Лавров: Россия не получала по официальным каналам проект плана по Украине