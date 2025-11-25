Рейтинг@Mail.ru
Россия ждет, когда США поделятся планами по урегулированию, заявил Песков - РИА Новости, 25.11.2025
11:08 25.11.2025 (обновлено: 11:09 25.11.2025)
Россия ждет, когда США поделятся планами по урегулированию, заявил Песков
Россия ждет, когда США поделятся планами по урегулированию, заявил Песков - РИА Новости, 25.11.2025
Россия ждет, когда США поделятся планами по урегулированию, заявил Песков
Россия ожидает, когда США поделятся планами по урегулированию, предпочтительно по официальным каналам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2025
в мире, россия, сша, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков
Россия ждет, когда США поделятся планами по урегулированию, заявил Песков

В Кремле ожидают, когда США официально поделятся планами по урегулированию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия ожидает, когда США поделятся планами по урегулированию, предпочтительно по официальным каналам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ждем, когда американская сторона поделится с нами контактами (планами - ред.), предпочтительно, конечно, официально", - сказал Песков журналистам, говоря о плане США по урегулированию украинского конфликта.
В миреРоссияСШАДмитрий Песков
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
