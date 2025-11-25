https://ria.ru/20251125/rossija-2057349321.html
Россия полностью открыта для переговоров по Украине, заявил Песков
Россия полностью открыта для переговоров по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 25.11.2025
Россия полностью открыта для переговоров по Украине, заявил Песков
Россия остается полностью открыта для переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T10:57:00+03:00
2025-11-25T10:57:00+03:00
2025-11-25T10:57:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg
https://ria.ru/20251125/peskov-2057347239.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_3f9342992eaa32b19dcc28863361f545.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
Россия полностью открыта для переговоров по Украине, заявил Песков
Песков: Россия остается полностью открыта для переговорного процесса по Украине