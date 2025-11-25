СМИ выяснили, где пройдет свадьба Роналду

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес планируют провести свадебную церемонию на острове Мадейра, где родился футболист, сообщает Jornal da Madeira.

Ранее Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что свадьба состоится после чемпионата мира и до старта сезона чемпионата Саудовской Аравии. По его словам, мероприятие пройдет в закрытом формате, так как Родригес не любит большие праздники. При этом футболист добавил, что желает жениться в статусе победителя чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Источник отмечает, что церемония бракосочетания пройдет в Фуншальском соборе, расположенном в родном городе Роналду, после чего состоится торжественный прием в роскошном отеле.