СМИ выяснили, где пройдет свадьба Роналду
СМИ выяснили, где пройдет свадьба Роналду - РИА Новости, 25.11.2025
СМИ выяснили, где пройдет свадьба Роналду
25.11.2025
СМИ выяснили, где пройдет свадьба Роналду
Jornal da Madeira: Роналду и Родригес проведут свадебную церемонию на Мадейре
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес планируют провести свадебную церемонию на острове Мадейра, где родился футболист, сообщает Jornal da Madeira.
Ранее Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что свадьба состоится после чемпионата мира и до старта сезона чемпионата Саудовской Аравии. По его словам, мероприятие пройдет в закрытом формате, так как Родригес не любит большие праздники. При этом футболист добавил, что желает жениться в статусе победителя чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Источник отмечает, что церемония бракосочетания пройдет в Фуншальском соборе, расположенном в родном городе Роналду, после чего состоится торжественный прием в роскошном отеле.
Роналду 40 лет, Родригес 31 год. Португалец сделал предложение возлюбленной в августе. Они состоят в отношениях с 2016 года. У пары есть две общие дочери - Алана Мартина, родившаяся в ноябре 2017 года, и Белла Эсмеральда, появившаяся на свет в апреле 2022 года. Также они воспитывают троих детей, рожденных суррогатными матерями: Криштиану Роналду - младшего (2010 год) и близнецов Матео и Еву (2017 год).