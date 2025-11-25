Роналду похвастался своим биологическим возрастом

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Биологический возраст футболиста саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду составляет 28 лет, сообщает в соцсети Х компания Whoop.
Согласно биомаркерам, организм 40-летнего Роналду демонстрирует высокий уровень контроля метаболизма, а уровень гемоглобина отражает исключительную выносливость футболиста. Для проведения исследования использовались данные фитнес-трекера и клинические анализы крови игрока.
"Данные не врут", - написал Роналду в соцсети Х.
Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. До "Аль-Насра" Роналду выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".
