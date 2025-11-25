Рейтинг@Mail.ru
Роналду похвастался своим биологическим возрастом - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:23 25.11.2025 (обновлено: 01:23 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/ronaldu-2057281875.html
Роналду похвастался своим биологическим возрастом
Роналду похвастался своим биологическим возрастом - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Роналду похвастался своим биологическим возрастом
Биологический возраст футболиста саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду составляет 28 лет, сообщает в соцсети Х компания Whoop. РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T00:23:00+03:00
2025-11-25T01:23:00+03:00
футбол
криштиану роналду
аль-наср
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003262217_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_c644f77e2c4020ae0ec52babfcce1591.jpg
/20251111/ronaldu-2054215071.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003262217_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_197044cfc58291795c112f19aac3018b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
криштиану роналду, аль-наср, спорт, вокруг спорта
Футбол, Криштиану Роналду, Аль-Наср, Спорт, Вокруг спорта
Роналду похвастался своим биологическим возрастом

Whoop: биологический возраст Роналду составляет 28 лет

© Соцсети футболистаКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Соцсети футболиста
Читать в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Биологический возраст футболиста саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду составляет 28 лет, сообщает в соцсети Х компания Whoop.
Согласно биомаркерам, организм 40-летнего Роналду демонстрирует высокий уровень контроля метаболизма, а уровень гемоглобина отражает исключительную выносливость футболиста. Для проведения исследования использовались данные фитнес-трекера и клинические анализы крови игрока.
«
"Данные не врут", - написал Роналду в соцсети Х.
Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. До "Аль-Насра" Роналду выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Роналду подтвердил, что ЧМ-2026 станет для него последним
11 ноября, 15:21
 
ФутболКриштиану РоналдуАль-НасрСпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    0
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала