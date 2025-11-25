https://ria.ru/20251125/reutov-2057374113.html
В Реутове отметили 40-летие Аэрокосмического факультета МГТУ имени Баумана
В Реутове отметили 40-летие Аэрокосмического факультета МГТУ имени Баумана
В Реутове отметили 40-летие Аэрокосмического факультета МГТУ имени Баумана
25.11.2025
реутов
В Реутове прошло мероприятие к 40-летию АКФ МГТУ имени Баумана
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Торжественное мероприятие, посвященное 40-летию со дня основания Аэрокосмического факультета (АКФ) МГТУ имени Н.Э. Баумана, прошло в деловом комплексе "Мир" подмосковного Реутова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В зале собрались ветераны, преподаватели, студенты, выпускники, а также почетные гости. Торжественная часть мероприятия началась с демонстрации фильма об истории и достижениях факультета. С докладом о пройденном пути и перспективах развития выступил декан АКФ Ростислав Симоньянц. С поздравительными речами к собравшимся обратились генеральный директор, генеральный конструктор АО "ВПК "НПО машиностроения" Александр Леонов, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин и глава Реутова Филипп Науменко. Также прозвучало поздравление от президента университета Анатолия Александрова.
В выступлениях неоднократно отмечали, что факультет, который был основан в Реутове, с момента создания был ориентирован на решение самых передовых государственных задач. В рамках торжественной части прошла церемония награждения: наиболее отличившиеся сотрудники и преподаватели получили почетные грамоты университета, награды Московской областной думы и администрации Реутова, а также ведомственный знак аэрокосмического факультета "За заслуги".
Праздничную атмосферу вечера дополнили творческие номера в исполнении студентов и выпускников факультета.