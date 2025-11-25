Рейтинг@Mail.ru
В Реутове отметили 40-летие Аэрокосмического факультета МГТУ имени Баумана - РИА Новости, 25.11.2025
В Реутове отметили 40-летие Аэрокосмического факультета МГТУ имени Баумана
В Реутове отметили 40-летие Аэрокосмического факультета МГТУ имени Баумана
Торжественное мероприятие, посвященное 40-летию со дня основания Аэрокосмического факультета (АКФ) МГТУ имени Н.Э. Баумана, прошло в деловом комплексе "Мир"... РИА Новости, 25.11.2025
общество
реутов
александр леонов
анатолий александров (ректор)
московская областная дума
михаил гордин
общество, реутов, александр леонов, анатолий александров (ректор), московская областная дума, михаил гордин
Общество, Реутов, Александр Леонов, Анатолий Александров (ректор), Московская областная дума, Михаил Гордин
В Реутове отметили 40-летие Аэрокосмического факультета МГТУ имени Баумана

В Реутове прошло мероприятие к 40-летию АКФ МГТУ имени Баумана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМГТУ имени Н.Э. Баумана
МГТУ имени Н.Э. Баумана - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МГТУ имени Н.Э. Баумана. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Торжественное мероприятие, посвященное 40-летию со дня основания Аэрокосмического факультета (АКФ) МГТУ имени Н.Э. Баумана, прошло в деловом комплексе "Мир" подмосковного Реутова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В зале собрались ветераны, преподаватели, студенты, выпускники, а также почетные гости. Торжественная часть мероприятия началась с демонстрации фильма об истории и достижениях факультета. С докладом о пройденном пути и перспективах развития выступил декан АКФ Ростислав Симоньянц. С поздравительными речами к собравшимся обратились генеральный директор, генеральный конструктор АО "ВПК "НПО машиностроения" Александр Леонов, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин и глава Реутова Филипп Науменко. Также прозвучало поздравление от президента университета Анатолия Александрова.
В выступлениях неоднократно отмечали, что факультет, который был основан в Реутове, с момента создания был ориентирован на решение самых передовых государственных задач. В рамках торжественной части прошла церемония награждения: наиболее отличившиеся сотрудники и преподаватели получили почетные грамоты университета, награды Московской областной думы и администрации Реутова, а также ведомственный знак аэрокосмического факультета "За заслуги".
Праздничную атмосферу вечера дополнили творческие номера в исполнении студентов и выпускников факультета.
ОбществоРеутовАлександр ЛеоновАнатолий Александров (ректор)Московская областная думаМихаил Гордин
 
 
