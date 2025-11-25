В Реутове отметили 40-летие Аэрокосмического факультета МГТУ имени Баумана

В зале собрались ветераны, преподаватели, студенты, выпускники, а также почетные гости. Торжественная часть мероприятия началась с демонстрации фильма об истории и достижениях факультета. С докладом о пройденном пути и перспективах развития выступил декан АКФ Ростислав Симоньянц. С поздравительными речами к собравшимся обратились генеральный директор, генеральный конструктор АО "ВПК "НПО машиностроения" Александр Леонов, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин и глава Реутова Филипп Науменко. Также прозвучало поздравление от президента университета Анатолия Александрова.