РПЦ поддержала законопроект о штрафах за изображение храмов без крестов

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает законопроект о штрафах за изображение храмов и культовых зданий без соответствующих религиозных символов – Россия должна избежать "пагубной европейской тенденции зачистки публичного пространства от символов христианства", заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В настоящее время в России установлен запрет на использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и других объектов религиозного назначения, официальных геральдических знаков, их узнаваемых частей, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы религий, без данных символов в СМИ, интернете, рекламе, а также при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг. При этом действующее законодательство не предусматривает отдельной ответственности за подобные действия, если они не сопровождаются прямым оскорблением или надругательством.