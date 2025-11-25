https://ria.ru/20251125/religiya-2057501734.html
РПЦ поддержала законопроект о штрафах за изображение храмов без крестов
РПЦ поддержала законопроект о штрафах за изображение храмов без крестов
2025-11-25T18:54:00+03:00
россия
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает законопроект о штрафах за изображение храмов и культовых зданий без соответствующих религиозных символов – Россия должна избежать "пагубной европейской тенденции зачистки публичного пространства от символов христианства", заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее РИА Новости сообщало о том, что депутаты Госдумы
от фракции ЛДПР
во главе с лидером партии Леонидом Слуцким
внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается установить штрафы до 300 тысяч рублей за изображение храмов и культовых зданий без соответствующих религиозных символов.
"Мы поддерживаем любые разумные юридические меры, закрепленные законом РФ
, направленные на защиту изображения креста в публичном пространстве. Сюда относится как официальная символика государства, так и иные изображения, использующиеся в различных сферах жизни общества, культурной, информационно-просветительской, а также в сфере предоставления товаров и услуг", - сказал Кипшидзе
.
По его словам, ранее неоднократно заявлялось, что Россия выступает в защиту традиционных ценностей.
"К ним относится и вера. Мы должны избежать пагубной европейской тенденции зачистки публичного пространства от символов христианства", - отметил собеседник агентства.
В настоящее время в России установлен запрет на использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и других объектов религиозного назначения, официальных геральдических знаков, их узнаваемых частей, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы религий, без данных символов в СМИ, интернете, рекламе, а также при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг. При этом действующее законодательство не предусматривает отдельной ответственности за подобные действия, если они не сопровождаются прямым оскорблением или надругательством.