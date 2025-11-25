Рейтинг@Mail.ru
В ТиНАО провели реконструкцию очистных сооружений "Приволье" - РИА Новости, 25.11.2025
10:08 25.11.2025
В ТиНАО провели реконструкцию очистных сооружений "Приволье"
В ТиНАО провели реконструкцию очистных сооружений "Приволье"
тинао, москва, петр бирюков, мосводоканал
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ТиНАО, Москва, Петр Бирюков, Мосводоканал
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию очистных сооружений "Приволье" в ТиНАО и построили новую канализационно-насосную станцию, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о модернизации объектов. С 2012 года специалисты АО "Мосводоканал" реконструировали и построили 11 очистных сооружений, возвели шесть современных канализационно-насосных станций на месте старых очистных", - рассказал Бирюков.
Работа Рублевской станции водоподготовки - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Чистый источник. Как работает старейшая станция водоподготовки Москвы
7 ноября, 10:00
Заммэра подчеркнул, что реконструкция очистных сооружений "Приволье" позволила повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей.
"В рамках проекта построили новую канализационно-насосную станцию производительностью 1 тысяча кубометров в сутки, работы проводили с применением самых современных технологий. Для исключения неприятных запахов предусмотрен монтаж высокомощных газоочистных установок", - добавил Бирюков.
По его словам, после завершения работ старые очистные сооружения вывели из эксплуатации, а сточные воды перенаправили на реконструированные в 2022 году очистные сооружения "Кленово".
Глава Комплекса городского хозяйства пояснил, что все ключевые узлы и механизмы, которые применялись при реконструкции, произведены в столичном регионе, диспетчеризация выполнена с использованием отечественного программного обеспечения.
Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Десятков: в Южном Бутове завершились реконструкция очистных сооружений
5 ноября, 11:20
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниТиНАОМоскваПетр БирюковМосводоканал
 
 
