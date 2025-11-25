https://ria.ru/20251125/rekonstruktsiya-2057331897.html
В ТиНАО провели реконструкцию очистных сооружений "Приволье"
В ТиНАО провели реконструкцию очистных сооружений "Приволье" - РИА Новости, 25.11.2025
В ТиНАО провели реконструкцию очистных сооружений "Приволье"
Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию очистных сооружений "Приволье" в ТиНАО и построили новую канализационно-насосную станцию,... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T10:08:00+03:00
2025-11-25T10:08:00+03:00
2025-11-25T10:08:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
тинао
москва
петр бирюков
мосводоканал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943414611_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_f132a548afb8779409060b687e70745b.jpg
https://realty.ria.ru/20251107/stantsiya-2053142232.html
https://ria.ru/20251105/rekonstruktsiya-2052912251.html
тинао
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943414611_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_2a4e011d594359a46f7dfe1bc91d2dc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тинао, москва, петр бирюков, мосводоканал
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ТиНАО, Москва, Петр Бирюков, Мосводоканал
В ТиНАО провели реконструкцию очистных сооружений "Приволье"
В ТиНАО реконструировали очистные сооружения «Приволье»
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию очистных сооружений "Приволье" в ТиНАО и построили новую канализационно-насосную станцию, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о модернизации объектов. С 2012 года специалисты АО "Мосводоканал" реконструировали и построили 11 очистных сооружений, возвели шесть современных канализационно-насосных станций на месте старых очистных", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что реконструкция очистных сооружений "Приволье" позволила повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей.
"В рамках проекта построили новую канализационно-насосную станцию производительностью 1 тысяча кубометров в сутки, работы проводили с применением самых современных технологий. Для исключения неприятных запахов предусмотрен монтаж высокомощных газоочистных установок", - добавил Бирюков.
По его словам, после завершения работ старые очистные сооружения вывели из эксплуатации, а сточные воды перенаправили на реконструированные в 2022 году очистные сооружения "Кленово".
Глава Комплекса городского хозяйства пояснил, что все ключевые узлы и механизмы, которые применялись при реконструкции, произведены в столичном регионе, диспетчеризация выполнена с использованием отечественного программного обеспечения.