В ТиНАО провели реконструкцию очистных сооружений "Приволье"

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию очистных сооружений "Приволье" в ТиНАО и построили новую канализационно-насосную станцию, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о модернизации объектов. С 2012 года специалисты АО "Мосводоканал" реконструировали и построили 11 очистных сооружений, возвели шесть современных канализационно-насосных станций на месте старых очистных", - рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что реконструкция очистных сооружений "Приволье" позволила повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей.

"В рамках проекта построили новую канализационно-насосную станцию производительностью 1 тысяча кубометров в сутки, работы проводили с применением самых современных технологий. Для исключения неприятных запахов предусмотрен монтаж высокомощных газоочистных установок", - добавил Бирюков.

По его словам, после завершения работ старые очистные сооружения вывели из эксплуатации, а сточные воды перенаправили на реконструированные в 2022 году очистные сооружения "Кленово".