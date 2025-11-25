7 лучших рецептов тыквенного пирога: от простого до классического в духовке

МОСКВА — РИА Новости. Яркий и ароматный тыквенный пирог — традиционное осеннее блюдо, которое будет уместно и на праздничном столе, и в рамках уютного домашнего чаепития. Как приготовить вкусный тыквенный пирог, самые популярные рецепты — от классического до вариаций с различными добавками, полезные советы от поваров — в материале РИА Новости.
Базовый рецепт: самый простой и вкусный тыквенный пирог
Самый простой рецепт тыквенного пирога включает небольшое количество ингредиентов, а в результате получается вкусный домашний десерт.
Классический тыквенный пирог
Классический рецепт тыквенного пирога от бренд-шефа кондитера Britannica project Дмитрия Миллера можно приготовить в обычной духовке менее чем за пару часов.
Время приготовления: 90 мин
Калорийность (на 1 порцию, что составляет ⅛ пирога): 299 ккал,
Белки 5,7 грамма
Жиры 16,3 грамма
Углеводы 32,5 грамма
Ингредиенты:
- мука — 180 гр;
- сливочное масло —100 гр;
- сахар — 80 гр;
- тыквенное пюре (то есть протертая вареная или запеченная тыква) — 500 гр;
- яйцо — 3 штуки;
- сливки 33% — 100 гр;
- корица — 5 гр;
- разрыхлитель — 5 гр;
- соль — 3 гр;
- ваниль — 5 гр.
Приготовление:
- Испечь классический корж из песочного теста. Для этого необходимо перетереть большую часть (80 граммов) сливочного масла с 120 граммами муки и 40 граммами сахара.
- Готовое тесто собрать в шар и в течение 15 минут охладить.
- Выложить подготовленное тесто в форму диаметров 18 сантиметров и сформировать бортик будущего пирога.
- В другой емкости смешать пюре, яйца, оставшийся сахар, добавить к ним сливки, корицу, ваниль и соль. Перемешать получившуюся массу до однородности.
- Просеять муку в паре с разрыхлителем, аккуратно добавить в тыквенную массу.
- Заполнить начинкой подготовленную форму с коржом.
- Выпекать 10 минут в духовке при температуре 175 C, после чего снизить до 155–160 C и допекать еще на протяжении 30–40 минут.
- Остудить готовый пирог (не вынимая из формы) в течение 20 минут, затем вынуть и охладить полностью.
Американский тыквенный пирог (Pumpkin Pie)
Тыквенный пирог на песочной основе является обязательным атрибутом празднования американского Дня благодарения (отмечается каждый четвертый четверг ноября). Рецептом поделилась шеф-кондитер Виктория Бредис.
Время приготовления: примерно 90 мин
Калорийность (на 100 грамм): 285 ккал
Белки 5,18 грамма
Жиры 11,4 грамма
Углеводы 41,5 грамма
Ингредиенты:
Для песочного теста:
- 1 ¼ стакана муки;
- ½ чайной ложки соли;
- ½ стакана сливочного масла (холодного);
- 3-4 столовые ложки холодной воды.
Для начинки:
- 400 гр. готового тыквенного пюре (можно заменить запеченной и пюрированной тыквой);
- ¾ стакана тростникового сахара;
- по половине чайной ложки соли и молотого имбиря;
- чайная ложка молотой корицы;
- ¼ чайной ложки молотого мускатного ореха;
- 3 яйца;
- стакан сливок 33-35%.
Приготовление:
- Соединить муку и соль, добавить к ним порезанное кубиками холодное сливочное масло. Все ингредиенты быстро растереть руками или ножом до состояния крошки.
- Постепенно добавить в смесь холодную воду, буквально по одной столовой ложке. Замесить таким образом тесто до тех пор, пока из него не получится сформировать шар.
- Обернуть готовое тесто пищевой пленкой, убрать в таком виде в холодильник минимум на 30 минут.
- Разогреть духовку до 180°C.
- Охлажденное тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности, после чего выложить в форму для пирога.
- Проколоть тесто в нескольких местах вилкой и выпекать 15 минут (так тесто дойдет до состояния полуготовности).
- В другой миске взбить яйца, добавить к ним тыквенное пюре, а также сахар, соль, специи и сливки. Хорошо перемешать до получения однородной массы.
- Вылить получившуюся начинку в песочную основу.
- Выпекать пирог в разогретой духовке примерно 45-50 минут (температура при этом должна быть 180°C). Начинка должна стать плотной, а по краям появиться небольшие трещины.
- Остудить пирог полностью, затем отправить минимум на пару часов в холодильник. Готовый десерт можно подавать к столу со взбитыми сливками или мороженым.
Как приготовить популярные варианты тыквенного пирога с добавками
Для всех, кто хочет попробовать приготовить и другие вариации тыквенного пирога, бренд-шеф Дмитрий Миллер подготовил еще несколько простых рецептов.
Творожно-тыквенный пирог
В состав тыквенного пирога вполне можно включить и начинку с творогом.
Время приготовления: 100 мин
Калорийность (на порцию в ⅛ пирога): 354 ккал
Белки 9,5 грамма
Жиры 11,6 грамма
Углеводы 30,6 грамма
Ингредиенты:
- мука — 120 гр;
- сливочное масло — 80 гр;
- сахар — 70 гр;
- тыква — 300 гр;
- творог 9% — 300 гр;
- яйцо — 120 гр (чуть более двух штук);
- ваниль — 5 гр;
- разрыхлитель — 4 гр.
Приготовление
- Приготовить песочное тесто из классического рецепта, сформировать основу пирога.
- Замешать творожно-тыквенную массу. Для этого нужно соединить творог, измельченную в пюре тыкву, яйца, сахар и ваниль. Добавить в начинку немного муки и разрыхлителя.
- Вылить начинку на подготовленный корж и выпекать 40–50 минут при 160°C.
- Остудить пирог в форме.
“Для того, чтобы добиться кремовой текстуры, творог лучше пробить блендером”, — рекомендует Дмитрий Миллер.
Тыквенный пирог на кефире с манкой без дрожжей и масла
Еще одну вариацию осеннего тыквенного пирога можно приготовить на кефире с добавлением манки.
Время приготовления: 60 мин
Калорийность (на порцию в ⅛ пирога): 160 ккал
Белки 4,8 грамма
Жиры 2,3 грамма
Углеводы 30,5 грамма
Ингредиенты:
- манная крупа — 120 гр;
- кефир — 300 гр;
- сахар — 120 гр;
- тыквенное пюре — 300 гр;
- яйца — 100 гр;
- разрыхлитель — 5 гр;
- корица — 3 гр.
Приготовление:
- Соединить в одной миске кефир с манкой и оставить на 10–15 минут, чтобы крупа набухла.
- Добавить к смеси сахар, яйцо, а также тыквенное пюре, специи и разрыхлитель.
- Все вместе выложить в форму и выпекать 30–40 минут при 180 °C.
В результате на вашем столе окажется достаточно легкий и слегка пышный пирог без масла.
ПП-тыквенный пирог — минимум калорий
Десерт может быть не только вкусным, но и полезным. Существует диетический вариант и тыквенного пирога. Например, его можно приготовить на овсяной основе.
Время приготовления: 70 минут
Калорийность (на порцию) — 126 ккал
Белки: 7,1 грамма
Жиры: 2,3 грамма
Углеводы: 19,8 грамма
Ингредиенты:
- овсяные хлопья (нужно перемолоть в муку) или готовая овсяная мука — 120 гр;
- пюре из тыквы — 400 гр;
- греческий йогурт — 200 гр;
- мед — 50 гр;
- яйца — 2 шт. (или 100 гр.);
- корица — 3 гр;
- ваниль — 5 гр.
Приготовление
- Готовую или измельченную овсяную муку тщательно смешать с небольшой частью подготовленного меда.
- Добавить куриные яйца и замесить тесто для приготовления коржа. В качестве альтернативного варианта можно просто выложить получившуюся массу как плотную основу пирога.
- Смешать пюре с йогуртом, добавить к ним оставшееся количество меда и добавление яйца. Залить на основание пирога.
- Поставить пирог в духовку, предварительно разогретую до температуры в 175 °C. Выпекать на протяжении 35–45 минут.
Тыквенный пирог "Зебра"
Тыквенный пирог при желании можно выполнить и в виде знаменитого десерта “зебра”.
Время приготовления: 90 минут
Калорийность (на порцию) — 282 ккал
Белки: 7,46 грамма
Жиры: 11,85 грамма
Углеводы: 39,55 грамма
Ингредиенты:
- мука — 200 гр;
- сахар — 120 гр;
- сливочное масло — 80 гр;
- молоко — 100 гр;
- яйцо — 4 штуки (или 200 гр.);
- пюре из тыквы — 200 гр;
- какао — 40 гр;
- разрыхлитель — 5 гр.
Приготовление
- Поместить сливочное масло в ковш или небольшую кастрюлю и аккуратно растопить его, а затем остудить.
- В отдельное емкости взбить яйца и сахар таким образом, чтобы образовалась пена. Убедиться, что сахар растворился и аккуратно, непрерывно помешивая, добавить к ним молоко.
- Еще раз взбить получившуюся смесь вместе с охлажденным сливочным маслом.
- Соединить муку и разрыхлитель, просеять их в готовую смесь (это поможет насытить тесто кислородом для получения более пышного десерта). Замесить тесто.
- Готовое тесто разделить на две одинаковые по объему части. В одну добавить тыквенное пюре, в другую какао.
- Вливать тесто из обеих половин по очереди по столовой ложке в центр формы, чтобы получались красивые слои.
- Пирог выпекать 40–50 минут.
Тыквенно-яблочный пирог
При желании в осенний десерт можно добавить и яблоки свежего урожая.
Время приготовления: 90 минут
Калорийность (на порцию) — 261 ккал
Белки: 5,19 грамма
Жиры: 11,22 грамма
Углеводы: 36,02 грамма
Ингредиенты:
- мука — 180 гр;
сливочное масло — 90 гр;
- тыквенное пюре — 250 гр;
- сахар — 100 гр;
- яблоки (нарезанные) — 200 гр;
- яйцо — 3 штуки;
- корица — 5 гр;
- разрыхлитель — 5 гр.
Приготовление:
- Приготовить песочное тесто как в классическом варианте тыквенного пирога (перетереть основную часть сливочного масла с добавлением части подготовленной муки и сахара, после чего охладить тесто и выпечь из него песочную основу для будущего пирога).
- Заливка также повторяет рецепт классического варианта: тыквенное пюре смешивается с яйцом, оставшимся сахаром и мукой, с добавлением разрыхлителя и корицы. Готовую массу необходимо перемешать, чтобы она стала однородной, и выложить на подготовленный корж.
- Нарезанные яблоки уложить сверху в узор или частично вмешать в тесто.
- Выпекать пирог 40–50 минут в духовке при температуре 160 C.
Советы по приготовлению тыквенного пирога
Важная часть приготовления любого блюда — не только внимательное следование пошаговому рецепту. Секретами для получения вкусного тыквенного пирога делится Дмитрий Миллер.
1. Качество тыквенного пюре важнее рецепта.
“Запеченная тыква добавляет блюду характерный аромат и плотную консистенцию. Вареная тыква более водянистая. Если пюре слишком жидкое, можно прогреть его на сковороде и выпарить лишнюю влагу”, — отмечает эксперт.
2. В процессе приготовления необходимо учитывать влажность яблок и тыквы. Если, к примеру, выбрали очень сочные сорта яблок, то начинка получится более влажной. Соответственно, можно скорректировать количество молока или сливок (уменьшить примерно грамм на 10-20) либо чуть увеличить время выпечки.
3. Соблюдать температурный режим: быстрый старт (5–10 минут на 175–180 C) и низкая температура (155–160 C) для равномерного пропекания.
Не забывать про проверку на готовность.
“Шпажка должна выйти из готового пирога с несколькими влажными крошками, но не с жидким тестом. Пирог "дойдет", пока остынет”, — говорит Дмитрий Миллер.
4. Не добавлять слишком много специй. Стандартные ингредиенты для тыквенного пирога: корица, имбирь, гвоздика и мускат. На 300–500 грамм пюре достаточно одной щепотки.
5. Рассчитывать количество порций. Форма диаметров 18 сантиметров дает высокий пирог, состоящий из 8 порций. Если взять большую форму (диаметров примерно 22–24 см) время выпечки стоит уменьшить, так как сам пирог при соблюдении тех же пропорций ингредиентов получится тоньше.
6. Правильно хранить. Тыквенные пироги хорошо хранятся в холодильнике 3–4 дня; их вкус часто даже улучшается на следующий день.
