7 лучших рецептов тыквенного пирога: от простого до классического в духовке

МОСКВА — РИА Новости. Яркий и ароматный тыквенный пирог — традиционное осеннее блюдо, которое будет уместно и на праздничном столе, и в рамках уютного домашнего чаепития. Как приготовить вкусный тыквенный пирог, самые популярные рецепты — от классического до вариаций с различными добавками, полезные советы от поваров — в материале РИА Новости.

Базовый рецепт: самый простой и вкусный тыквенный пирог

Самый простой рецепт тыквенного пирога включает небольшое количество ингредиентов, а в результате получается вкусный домашний десерт.

Классический тыквенный пирог

Классический рецепт тыквенного пирога от бренд-шефа кондитера Britannica project Дмитрия Миллера можно приготовить в обычной духовке менее чем за пару часов.

Время приготовления: 90 мин

Калорийность (на 1 порцию, что составляет ⅛ пирога): 299 ккал,

Белки 5,7 грамма

Жиры 16,3 грамма

Углеводы 32,5 грамма

Ингредиенты:

мука — 180 гр;

сливочное масло —100 гр;

сахар — 80 гр;

тыквенное пюре (то есть протертая вареная или запеченная тыква) — 500 гр;

яйцо — 3 штуки;

сливки 33% — 100 гр;

корица — 5 гр;

разрыхлитель — 5 гр;

соль — 3 гр;

ваниль — 5 гр.

Приготовление:

Испечь классический корж из песочного теста. Для этого необходимо перетереть большую часть (80 граммов) сливочного масла с 120 граммами муки и 40 граммами сахара. Готовое тесто собрать в шар и в течение 15 минут охладить. Выложить подготовленное тесто в форму диаметров 18 сантиметров и сформировать бортик будущего пирога. В другой емкости смешать пюре, яйца, оставшийся сахар, добавить к ним сливки, корицу, ваниль и соль. Перемешать получившуюся массу до однородности. Просеять муку в паре с разрыхлителем, аккуратно добавить в тыквенную массу. Заполнить начинкой подготовленную форму с коржом. Выпекать 10 минут в духовке при температуре 175 C, после чего снизить до 155–160 C и допекать еще на протяжении 30–40 минут. Остудить готовый пирог (не вынимая из формы) в течение 20 минут, затем вынуть и охладить полностью.

Американский тыквенный пирог (Pumpkin Pie)

Тыквенный пирог на песочной основе является обязательным атрибутом празднования американского Дня благодарения (отмечается каждый четвертый четверг ноября). Рецептом поделилась шеф-кондитер Виктория Бредис.

Время приготовления: примерно 90 мин

Калорийность (на 100 грамм): 285 ккал

Белки 5,18 грамма

Жиры 11,4 грамма

Углеводы 41,5 грамма

Ингредиенты:

Для песочного теста:

1 ¼ стакана муки;

½ чайной ложки соли;

½ стакана сливочного масла (холодного);

3-4 столовые ложки холодной воды.

Для начинки:

400 гр. готового тыквенного пюре (можно заменить запеченной и пюрированной тыквой);

¾ стакана тростникового сахара;

по половине чайной ложки соли и молотого имбиря;

чайная ложка молотой корицы;

¼ чайной ложки молотого мускатного ореха;

3 яйца;

стакан сливок 33-35%.

Приготовление:

Соединить муку и соль, добавить к ним порезанное кубиками холодное сливочное масло. Все ингредиенты быстро растереть руками или ножом до состояния крошки. Постепенно добавить в смесь холодную воду, буквально по одной столовой ложке. Замесить таким образом тесто до тех пор, пока из него не получится сформировать шар. Обернуть готовое тесто пищевой пленкой, убрать в таком виде в холодильник минимум на 30 минут. Разогреть духовку до 180°C. Охлажденное тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности, после чего выложить в форму для пирога. Проколоть тесто в нескольких местах вилкой и выпекать 15 минут (так тесто дойдет до состояния полуготовности). В другой миске взбить яйца, добавить к ним тыквенное пюре, а также сахар, соль, специи и сливки. Хорошо перемешать до получения однородной массы. Вылить получившуюся начинку в песочную основу. Выпекать пирог в разогретой духовке примерно 45-50 минут (температура при этом должна быть 180°C). Начинка должна стать плотной, а по краям появиться небольшие трещины. Остудить пирог полностью, затем отправить минимум на пару часов в холодильник. Готовый десерт можно подавать к столу со взбитыми сливками или мороженым.

Как приготовить популярные варианты тыквенного пирога с добавками

Для всех, кто хочет попробовать приготовить и другие вариации тыквенного пирога, бренд-шеф Дмитрий Миллер подготовил еще несколько простых рецептов.

Творожно-тыквенный пирог

В состав тыквенного пирога вполне можно включить и начинку с творогом.

Время приготовления: 100 мин

Калорийность (на порцию в ⅛ пирога): 354 ккал

Белки 9,5 грамма

Жиры 11,6 грамма

Углеводы 30,6 грамма

Ингредиенты:

мука — 120 гр;

сливочное масло — 80 гр;

сахар — 70 гр;

тыква — 300 гр;

творог 9% — 300 гр;

яйцо — 120 гр (чуть более двух штук);

ваниль — 5 гр;

разрыхлитель — 4 гр.

Приготовление

Приготовить песочное тесто из классического рецепта, сформировать основу пирога. Замешать творожно-тыквенную массу. Для этого нужно соединить творог, измельченную в пюре тыкву, яйца, сахар и ваниль. Добавить в начинку немного муки и разрыхлителя. Вылить начинку на подготовленный корж и выпекать 40–50 минут при 160°C. Остудить пирог в форме.

“Для того, чтобы добиться кремовой текстуры, творог лучше пробить блендером”, — рекомендует Дмитрий Миллер.

Тыквенный пирог на кефире с манкой без дрожжей и масла

Еще одну вариацию осеннего тыквенного пирога можно приготовить на кефире с добавлением манки.

Время приготовления: 60 мин

Калорийность (на порцию в ⅛ пирога): 160 ккал

Белки 4,8 грамма

Жиры 2,3 грамма

Углеводы 30,5 грамма

Ингредиенты:

манная крупа — 120 гр;

кефир — 300 гр;

сахар — 120 гр;

тыквенное пюре — 300 гр;

яйца — 100 гр;

разрыхлитель — 5 гр;

корица — 3 гр.

Приготовление:

Соединить в одной миске кефир с манкой и оставить на 10–15 минут, чтобы крупа набухла. Добавить к смеси сахар, яйцо, а также тыквенное пюре, специи и разрыхлитель. Все вместе выложить в форму и выпекать 30–40 минут при 180 °C.

В результате на вашем столе окажется достаточно легкий и слегка пышный пирог без масла.

ПП-тыквенный пирог — минимум калорий

Десерт может быть не только вкусным, но и полезным. Существует диетический вариант и тыквенного пирога. Например, его можно приготовить на овсяной основе.

Время приготовления: 70 минут

Калорийность (на порцию) — 126 ккал

Белки: 7,1 грамма

Жиры: 2,3 грамма

Углеводы: 19,8 грамма

Ингредиенты:

овсяные хлопья (нужно перемолоть в муку) или готовая овсяная мука — 120 гр;

пюре из тыквы — 400 гр;

греческий йогурт — 200 гр;

мед — 50 гр;

яйца — 2 шт. (или 100 гр.);

корица — 3 гр;

ваниль — 5 гр.

Приготовление

Готовую или измельченную овсяную муку тщательно смешать с небольшой частью подготовленного меда. Добавить куриные яйца и замесить тесто для приготовления коржа. В качестве альтернативного варианта можно просто выложить получившуюся массу как плотную основу пирога. Смешать пюре с йогуртом, добавить к ним оставшееся количество меда и добавление яйца. Залить на основание пирога. Поставить пирог в духовку, предварительно разогретую до температуры в 175 °C. Выпекать на протяжении 35–45 минут.

Тыквенный пирог "Зебра"

Тыквенный пирог при желании можно выполнить и в виде знаменитого десерта “зебра”.

Время приготовления: 90 минут

Калорийность (на порцию) — 282 ккал

Белки: 7,46 грамма

Жиры: 11,85 грамма

Углеводы: 39,55 грамма

Ингредиенты:

мука — 200 гр;

сахар — 120 гр;

сливочное масло — 80 гр;

молоко — 100 гр;

яйцо — 4 штуки (или 200 гр.);

пюре из тыквы — 200 гр;

какао — 40 гр;

разрыхлитель — 5 гр.

Приготовление

Поместить сливочное масло в ковш или небольшую кастрюлю и аккуратно растопить его, а затем остудить. В отдельное емкости взбить яйца и сахар таким образом, чтобы образовалась пена. Убедиться, что сахар растворился и аккуратно, непрерывно помешивая, добавить к ним молоко. Еще раз взбить получившуюся смесь вместе с охлажденным сливочным маслом. Соединить муку и разрыхлитель, просеять их в готовую смесь (это поможет насытить тесто кислородом для получения более пышного десерта). Замесить тесто. Готовое тесто разделить на две одинаковые по объему части. В одну добавить тыквенное пюре, в другую какао. Вливать тесто из обеих половин по очереди по столовой ложке в центр формы, чтобы получались красивые слои. Пирог выпекать 40–50 минут.

Тыквенно-яблочный пирог

При желании в осенний десерт можно добавить и яблоки свежего урожая.

Время приготовления: 90 минут

Калорийность (на порцию) — 261 ккал

Белки: 5,19 грамма

Жиры: 11,22 грамма

Углеводы: 36,02 грамма

Ингредиенты:

мука — 180 гр;

сливочное масло — 90 гр;

тыквенное пюре — 250 гр;

сахар — 100 гр;

яблоки (нарезанные) — 200 гр;

яйцо — 3 штуки;

корица — 5 гр;

разрыхлитель — 5 гр.

Приготовление:

Приготовить песочное тесто как в классическом варианте тыквенного пирога (перетереть основную часть сливочного масла с добавлением части подготовленной муки и сахара, после чего охладить тесто и выпечь из него песочную основу для будущего пирога). Заливка также повторяет рецепт классического варианта: тыквенное пюре смешивается с яйцом, оставшимся сахаром и мукой, с добавлением разрыхлителя и корицы. Готовую массу необходимо перемешать, чтобы она стала однородной, и выложить на подготовленный корж. Нарезанные яблоки уложить сверху в узор или частично вмешать в тесто. Выпекать пирог 40–50 минут в духовке при температуре 160 C.

Советы по приготовлению тыквенного пирога

Важная часть приготовления любого блюда — не только внимательное следование пошаговому рецепту. Секретами для получения вкусного тыквенного пирога делится Дмитрий Миллер.

1. Качество тыквенного пюре важнее рецепта.

“Запеченная тыква добавляет блюду характерный аромат и плотную консистенцию. Вареная тыква более водянистая. Если пюре слишком жидкое, можно прогреть его на сковороде и выпарить лишнюю влагу”, — отмечает эксперт.

2. В процессе приготовления необходимо учитывать влажность яблок и тыквы. Если, к примеру, выбрали очень сочные сорта яблок, то начинка получится более влажной. Соответственно, можно скорректировать количество молока или сливок (уменьшить примерно грамм на 10-20) либо чуть увеличить время выпечки.

3. Соблюдать температурный режим: быстрый старт (5–10 минут на 175–180 C) и низкая температура (155–160 C) для равномерного пропекания.

Не забывать про проверку на готовность.

“Шпажка должна выйти из готового пирога с несколькими влажными крошками, но не с жидким тестом. Пирог "дойдет", пока остынет”, — говорит Дмитрий Миллер.

4. Не добавлять слишком много специй. Стандартные ингредиенты для тыквенного пирога: корица, имбирь, гвоздика и мускат. На 300–500 грамм пюре достаточно одной щепотки.

5. Рассчитывать количество порций. Форма диаметров 18 сантиметров дает высокий пирог, состоящий из 8 порций. Если взять большую форму (диаметров примерно 22–24 см) время выпечки стоит уменьшить, так как сам пирог при соблюдении тех же пропорций ингредиентов получится тоньше.