Защита новых регионов создала условия для единства исторических территорий

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", в котором говорится, что защита населения воссоединенных с РФ регионов от неонацистской власти Украины создала условия для единства исторических территорий российского государства.