Защита новых регионов создала условия для единства исторических территорий - РИА Новости, 25.11.2025
23:58 25.11.2025
Защита новых регионов создала условия для единства исторических территорий
Защита новых регионов создала условия для единства исторических территорий - РИА Новости, 25.11.2025
Защита новых регионов создала условия для единства исторических территорий
Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", в котором... РИА Новости, 25.11.2025
общество, россия, украина, владимир путин
Общество, Россия, Украина, Владимир Путин
Защита новых регионов создала условия для единства исторических территорий

Защита новых регионов РФ создала условия для единства исторических территорий

Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", в котором говорится, что защита населения воссоединенных с РФ регионов от неонацистской власти Украины создала условия для единства исторических территорий российского государства.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых документов.
"Защита русскоязычного населения воссоединенных с Россией территорий, его освобождение от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неонацистского руководства Украины создали условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства", - говорится в указе.
Путин о поддержке крымчан и севастопольцев в 2014 году - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Путин рассказал, почему в 2014 году приняли решение о поддержке Крыма
4 мая, 12:11
 
ОбществоРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
