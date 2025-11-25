Воссоединение исторических территорий стало важным событием для России

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", в котором говорится, что воссоединение исторических территорий с РФ стало важным событием для укрепления гражданской идентичности, вызвало патриотический подъем.