Воссоединение исторических территорий стало важным событием для России - РИА Новости, 25.11.2025
23:35 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/putin-2057551027.html
Воссоединение исторических территорий стало важным событием для России
Воссоединение исторических территорий стало важным событием для России
Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", в котором... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T23:35:00+03:00
2025-11-25T23:35:00+03:00
Воссоединение исторических территорий стало важным событием для России

Воссоединение исторических территорий стало важным для гражданской идентичности

© AP Photo / Darko VojinovicМужчина с российским флагом
Мужчина с российским флагом. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", в котором говорится, что воссоединение исторических территорий с РФ стало важным событием для укрепления гражданской идентичности, вызвало патриотический подъем.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых документов.
"﻿﻿﻿Значимым событием для укрепления общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания), вызвавшим особый патриотический подъем у российских граждан, стало воссоединение с Россией исторических территорий и образование новых субъектов Российской Федерации - Республики Крым и города федерального значения Севастополя (2014 год), Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (2022 год)", - говорится в указе.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Медведев ответил на вопрос о признании новых регионов России
20 мая, 17:37
 
