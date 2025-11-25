Рейтинг@Mail.ru
Путин установил День российской фельдъегерской связи - РИА Новости, 25.11.2025
21:01 25.11.2025
Путин установил День российской фельдъегерской связи
Президент России Владимир Путин установил 17 декабря Днем российской фельдъегерской связи, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 25.11.2025
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Офицеры Государственной фельдъегерской службы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин установил 17 декабря Днем российской фельдъегерской связи, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях сохранения и развития исторических традиций, повышения престижа службы в органах федеральной фельдъегерской связи постановляю: установить День российской фельдъегерской связи и отмечать его 17 декабря. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в указе.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Путин продлил срок службы директору фельдъегерской службы
1 сентября, 16:53
 
