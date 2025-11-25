https://ria.ru/20251125/putin-2057529312.html
Путин установил День российской фельдъегерской связи
Путин установил День российской фельдъегерской связи
Путин установил День российской фельдъегерской связи
Президент России Владимир Путин установил 17 декабря Днем российской фельдъегерской связи, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 25.11.2025
общество
россия
владимир путин
россия
Новости
Путин установил День российской фельдъегерской связи
Путин установил 17 декабря Днем российской фельдъегерской связи