"План не сработал". Пентагон столкнулся с критической проблемой

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. По замыслу новая система противоракетной обороны "Золотой купол" должна защитить США от любых ракетных угроз. Программу, которую инициировал Дональд Трамп, должны реализовать за три года. Однако предстоит решить множество проблем. О том, что может помешать, — в материале РИА Новости.

Проблемы с перехватчиками

Согласно плану, перспективную систему ПРО разделят на несколько эшелонов, каждый из которых будет отвечать за определенные угрозы. Сообщалось, что "Золотой купол" сможет эффективно защитить континентальную территорию страны от баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет. За основу архитектуры решили взять израильский "Железный купол". Американской оборонке предстоит адаптировать эту достаточно компактную систему под размеры США.

© AP Photo / Tsafrir Abayov Израильская система ПРО "Железный купол" © AP Photo / Tsafrir Abayov Израильская система ПРО "Железный купол"

"Железный купол" предназначен для перехвата в основном кустарных ракет и реактивных снарядов, — напоминает эксперт портала Breaking Defense Кейси Лафман. — Американский вариант системы будет гораздо сложнее и охватит куда более обширную площадь. Создание этого общенационального щита потребует преодоления ряда инженерных и технических препятствий. Очень вероятно, что проект обойдется гораздо дороже, чем заявленные 175 миллиардов долларов".

Одна из проблем, с которой уже столкнулась программа, — задержки в разработке новейшего перехватчика МБР. Сейчас основа стратегической ПРО США — 60 противоракет GBMD наземного базирования, развернутых в Калифорнии и на Аляске. Они способны перехватывать баллистические цели на среднем участке траектории. Целеуказание выдает система РЛС раннего предупреждения и сопровождения, поражение ракет и их боевых частей — на встречном курсе. Боевая часть — кинетическая, уничтожающая цель лобовым столкновением.

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Cory D. Payne Погрузка системы противоракетной обороны THAAD в самолет C-17 Globemaster III на авиабазе Fort Bliss в Техасе, США © U.S. Air Force / Staff Sgt. Cory D. Payne Погрузка системы противоракетной обороны THAAD в самолет C-17 Globemaster III на авиабазе Fort Bliss в Техасе, США

Однако испытания показали недостаточную эффективность GBMD: поразить учебную цель удавалось лишь в половине случаев. Это категорически не устроило Пентагон, и в середине минувшего десятилетия стартовала программа Redesigned Kill Vehicle (RKV) по созданию новой боевой части для противоракет взамен имеющихся кинетических заатмосферных перехватчиков. Вашингтон выделил на это 5,8 миллиарда долларов. Ожидалось, что концерны Raytheon, Boeing и Lockheed Martin завершат разработку к 2025-му, однако в августе прошлого года агентство по ПРО отменило контракт. По информации американских СМИ, причина — "конструктивные проблемы изделия".

Пентагон запустил другой проект — Next Generation Interceptor (перехватчик следующего поколения, NGI). Эта противоракета трехступенчатая, твердотопливная, дальность — не менее 15 тысяч километров. Такую дальнобойность обеспечит новое смесевое топливо. Естественно, задействуют самую современную элементную базу. Точность значительно повысится за счет коррекции по сигналу GPS. Каждую МБР оснастят комплектом ложных целей, чтобы перегрузить противоракетную оборону и обеспечить ее прорыв.

NGI планировали поставить на боевое дежурство к 2030-му, однако почти двукратное удорожание программы вынудило сдвинуть сроки. Очевидно, комплекс, предназначенный для перехвата МБР, не успеют пустить в серию до завершения президентского срока Дональда Трампа. А значит, о полноценном запуске "Золотого купола" в ближайшие три года говорить не приходится.

Космический эшелон

Впрочем, перехват МБР, летящих по предсказуемой траектории, — не самая тяжелая задача для "Золотого купола". Гораздо сложнее защититься от крылатых ракет, способных идти к цели по разным маршрутам, и от гиперзвуковых средств поражения, развивающих огромную скорость. Такие цели непросто засечь, отследить и уничтожить. Для этого нужна принципиально новая структура системы предупреждения о ракетном нападении.

Вероятно, львиная доля выделенных на "Золотой купол" средств пойдет на формирование орбитального эшелона перспективной системы ПРО, за который будут отвечать созданные во время первого срока Трампа Космические войска. Уже тогда Вашингтон озаботился проблемой перехвата новейших российских ракет. Все дело в том, что имеющаяся у США спутниковая группировка недостаточно многочисленная, чтобы засечь и отследить объект, двигающийся с гиперзвуковой скоростью.

"Именно спутники станут ядром "Золотого купола", — объясняет военный эксперт Алексей Леонков. — Их планируют запускать на орбиту массово. В американском экспертном сообществе говорили о двух тысячах космических аппаратов. Они будут оборудованы чувствительными датчиками, соединены в единую сеть и выведены на разные орбиты. Чем больше спутников смогут "увидеть" в полете гиперзвуковую ракету, тем с большей вероятностью удастся вычислить ее траекторию и передать данные на перехват выше по инстанции. Вся система благодаря внедрению искусственного интеллекта будет максимально автоматизирована".

По мнению эксперта, кратно нарастить группировку до 2030-го американцам вполне по силам. Вывод аппаратов на орбиту предполагают осуществлять силами как Пентагона, так и частных подрядчиков — например, SpaceX Илона Маска или Blue Origin Джеффа Безоса. Что же касается размещения в космосе средств перехвата, здесь не все так просто.

Американское агентство перспективных оборонных разработок DARPA еще несколько лет назад предложило разместить на орбите 20 платформ с восьмимегаваттными лазерными установками. Предполагалось, что они будут уничтожать пучком направленной энергии боевые блоки до входа обратно в атмосферу. Однако расчеты показали, что каждая такая платформа обойдется американскому бюджету аж в 81 миллиард долларов. Кроме того, еще не решена проблема создания малогабаритного ядерного реактора такой мощности.

Угрозы будущего

Помимо технических проблем при реализации программы "Золотой купол", Вашингтон может столкнуться с трудностями и на внешнеполитическом треке. Любая масштабная военная инициатива со стороны США будет под пристальным вниманием России и Китая, и указанные страны, если еще не сделали этого, разработают способы реагирования.

"Золотой купол" можно рассматривать как способ обойти принцип взаимного гарантированного уничтожения, который представляет собой хрупкий баланс между ядерными державами, — считает эксперт Центра стратегических и международных исследований Том Карако. — Если Россия и Китай сочтут, что эта карта снята с игры, они могут начать изучать способы — необязательно ядерные — создания преимущества в случае крупного конфликта, которое позволит им обойти возможности "Золотого купола". Эти стратегии могут быть кинетического характера, например, атака на спутники в космосе, или же основанными на кибер- и радиоэлектронной борьбе".