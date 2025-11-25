Невесту замуровали в стену: ужасное преступление в университете США

Листовка с фотографиями Энни Ле на двери здания, в котором находится лаборатория аспирантки, Нью-Хейвен, штат Коннектикут

© AP Photo / Thomas Cain Листовка с фотографиями Энни Ле на двери здания, в котором находится лаборатория аспирантки, Нью-Хейвен, штат Коннектикут

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Это шокирующее преступление произошло в одном из самых престижных университетов мира. За несколько дней до своей свадьбы 24-летняя аспирантка Йеля* Энни Ле таинственным образом исчезла из университетской лаборатории.

В день, когда она должна была обменяться кольцами с женихом, тело несчастной девушки нашли замурованным в стене.

Загадочное исчезновение

Родившаяся в Сан-Хосе Энни Ле окончила школу с отличием и получила огромную стипендию в 160 тысяч долларов. Девушка изучала биологию развития клеток и готовилась к получению докторской степени.

Энни Ле считалась одной из самых перспективных молодых аспиранток Йельского университета*. Она была частью исследовательской группы, возглавляемой ее научным руководителем Антоном Беннеттом. В лаборатории Беннетта занимались исследованиями ферментов, которые могли бы помочь в лечении рака, диабета и мышечной дистрофии.

Вскоре она должна была выйти замуж за своего жениха Джонатана Видавски, аспиранта Колумбийского университета. Она с любовью называла избранника "своим лучшим другом" на своей странице в социальных сетях. Девушку ждало прекрасное будущее, однако всего за четыре дня до торжественной церемонии она пропала.

Зашла в здание и не вышла

Исчезновение аспирантки обнаружили соседи по квартире. Их насторожило, что ее личные вещи — сумочка, блокнот, кредитная карта и даже студенческий билет остались внутри. Выяснилось, что в утро пропажи Энни отправилась в свою лабораторию. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как аспирантка вошла в здание в 10 утра 8 сентября.

Сначала полиция рассматривала версию, что девушка передумала выходить замуж. Однако камеры видеонаблюдения ни разу не зафиксировали, как она выходит из здания. К тому же для входа и выхода требовались удостоверения личности, что заставило следователей поверить — девушка стала жертвой преступления.

Через некоторое время в межпотолочном пространстве была найдена окровавленная одежда аспирантки, а позже полиция почувствовала резкий запах разложения. Тело несчастной было найдено в 17:00 13 сентября 2009 года, в день ее предполагаемой свадьбы, замурованным в стену вверх ногами.

Судмедэксперты установили, что при жизни у нее были сломаны челюсть и ключица, а также выявили признаки сексуального насилия. Смерть наступила из-за удушья.

Любила людей и была общительным человеком

Весть о страшном преступлении сразу всколыхнула весь университет. Энни Ле пользовалось популярностью.

"Она была общительным человеком. Она любила людей. Она любила жизнь. Мы просто не можем представить, чтобы кто-то хотел причинить вред Энни", — рассказала Дженнифер Симпсон, подруга убитой.

Вскоре в поле зрения полиции попал Рэй Кларк, лаборант, который был буквально одержим стремлением к порядку и строгому соблюдению установленных правил. Он часто конфликтовал со студентами, которые оставляли лабораторию в беспорядке. В свое время Кларк написал Энни электронное письмо с жалобой на то, что она оставляет грязные клетки для мышей.

Выйдет на свободу в 70 лет

Основную улику, позволившую полиции арестовать Кларка, определил криминалистический анализ. Образцы ДНК, найденные на теле и одежде, стали прямым доказательством его причастности к убийству. После многочисленных допросов лаборант признал себя виновным и был приговорен к 44 годам тюремного заключения.

Он сказал в одном интервью: "Я один несу ответственность за смерть Энни Ле и причиняю огромную боль всем, кто любил Энни и заботился о ней".

Если Кларк все же выйдет на свободу после отсидки, то на момент освобождения ему будет 70 лет.

Не первое убийство

Это не первое жестокое преступление, совершенное в Йельском университете*.

В декабре 1998-го студентке последнего курса Сюзанне Джовин нанесли семнадцать ножевых ранений в районе Ист-Рок в Нью-Хейвене, примерно в двух милях от кампуса. Девушка изучала международные отношения и политологию.

Несмотря на то что город Нью-Хейвен и Йельский университет* предложили вознаграждение в размере 150 000 долларов за информацию, которая поможет арестовать и осудить убийцу Джовин, это убийство остается нераскрытым до сих пор.

Кто знает, сколько еще неразгаданных дел скрывают стены одного из самых престижных университетов США?