В Туапсе из-за атаки БПЛА загорелась крыша многоквартирного дома - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:50 25.11.2025
В Туапсе из-за атаки БПЛА загорелась крыша многоквартирного дома
В Туапсе из-за атаки БПЛА загорелась крыша многоквартирного дома
Пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе, возникший из-за атаки БПЛА, локализован на 100 квадратных метрах, жильцы не пострадали, сообщил глава города... РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
туапсе
краснодарский край
сергей бойко
вениамин кондратьев
туапсе
краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Туапсе, Краснодарский край, Сергей Бойко, Вениамин Кондратьев
В Туапсе из-за атаки БПЛА загорелась крыша многоквартирного дома

В Туапсе из-за атаки БПЛА загорелась крыша дома, пожар локализован

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе, возникший из-за атаки БПЛА, локализован на 100 квадратных метрах, жильцы не пострадали, сообщил глава города Сергей Бойко.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после атак БПЛА проводится тушение пожара на крыше многоквартирного дома в Туапсе, возгорание уже локализовано. Там же осколками ранило охранника соседнего учреждения, который после оказания первой помощи отказался от госпитализации.
"В результате атаки БПЛА в городе Туапсе загорелась крыша многоквартирного дома. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пожар локализован. Из жильцов никто не пострадал", - написал Бойко в Telegram-канале.
Число пострадавших из-за атак БПЛА в Новороссийске увеличилось до четырех
Число пострадавших из-за атак БПЛА в Новороссийске увеличилось до четырех
Специальная военная операция на УкраинеТуапсеКраснодарский крайСергей БойкоВениамин Кондратьев
 
 
