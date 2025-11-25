https://ria.ru/20251125/pozhar-2057299491.html
В Туапсе из-за атаки БПЛА загорелась крыша многоквартирного дома
В Туапсе из-за атаки БПЛА загорелась крыша многоквартирного дома - РИА Новости, 25.11.2025
В Туапсе из-за атаки БПЛА загорелась крыша многоквартирного дома
Пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе, возникший из-за атаки БПЛА, локализован на 100 квадратных метрах, жильцы не пострадали, сообщил глава города... РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
туапсе
краснодарский край
сергей бойко
вениамин кондратьев
