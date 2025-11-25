https://ria.ru/20251125/pozhar-2057289269.html
В Геленджике ликвидировали пожар в доме после атаки БПЛА
В Геленджике ликвидировали пожар в доме после атаки БПЛА - РИА Новости, 25.11.2025
В Геленджике ликвидировали пожар в доме после атаки БПЛА
Пожар в частном доме в селе Кабардинка Геленджика, возникший из-за падения обломков беспилотника, ликвидирован, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
геленджик
кабардинка
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
