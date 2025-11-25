Рейтинг@Mail.ru
Покровская назвала футбол одним из самых богатых видов спорта
25.11.2025
Покровская назвала футбол одним из самых богатых видов спорта
Покровская назвала футбол одним из самых богатых видов спорта
Заслуженный тренер России Татьяна Покровская в интервью РИА Новости заявила, что не стоит сравнивать зарплату синхронистов с футболистами
Покровская назвала футбол одним из самых богатых видов спорта

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер России Татьяна Покровская в интервью РИА Новости заявила, что не стоит сравнивать зарплату синхронистов с футболистами, синхронное плавание - не такой оплачиваемый вид спорта.
Российские синхронистки под руководством Покровской не проиграли ни одной летней Олимпиады, завоевав золотые медали в Сиднее (2000), Афинах (2004), Пекине (2008), Лондоне (2012), Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2021).
"Ну что нас сравнивать с футболистами? Синхронное плавание - не такой уж оплачиваемый спорт. Футбол и хоккей - самые богатые виды спорта. Тут никуда не денешься", - сказала Покровская.
"Но мы тоже не бедные. После Олимпиады девчонки квартиры и машины получали, премии хорошие. И чему я еще очень удивилась: когда нас отстранили от всего, Путин мог сказать: "Не надо сейчас спортом высоких достижений заниматься, не время". Но он этого не сделал. Здорово, спасибо ему. Тренировались на базе "Озеро Круглое" в хороших условиях. Как не верить, что будут большие соревнования? Мы не брошенные спортсмены", - добавила экс-тренер.
Покровская 10 ноября покинула пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию и перешла на должность советника председателя Федерации водных видов спорта России. В качестве своей преемницы на посту главного тренера она представила Светлану Ромашину.
