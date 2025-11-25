https://ria.ru/20251125/pokrovskaya-2057330830.html
Покровская назвала футбол одним из самых богатых видов спорта
Покровская назвала футбол одним из самых богатых видов спорта - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Покровская назвала футбол одним из самых богатых видов спорта
Заслуженный тренер России Татьяна Покровская в интервью РИА Новости заявила, что не стоит сравнивать зарплату синхронистов с футболистами, синхронное плавание - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T10:05:00+03:00
2025-11-25T10:05:00+03:00
2025-11-25T10:05:00+03:00
синхронное плавание
спорт
россия
сидней
афины
татьяна покровская
светлана ромашина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800949901_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b9a6785784fe3fa04c39b4f550851832.jpg
/20251111/pokrovskaja-2054231326.html
/20251110/minsport-2054024749.html
россия
сидней
афины
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800949901_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7fac3e9ec17dbcef6c293192590d2dd8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
синхронное плавание, спорт, россия, сидней, афины, татьяна покровская, светлана ромашина
Синхронное плавание, Спорт, Россия, Сидней, Афины, Татьяна Покровская, Светлана Ромашина
Покровская назвала футбол одним из самых богатых видов спорта
Покровская назвала футбол и хоккей самыми богатыми видами спорта
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер России Татьяна Покровская в интервью РИА Новости заявила, что не стоит сравнивать зарплату синхронистов с футболистами, синхронное плавание - не такой оплачиваемый вид спорта.
Российские синхронистки под руководством Покровской
не проиграли ни одной летней Олимпиады, завоевав золотые медали в Сиднее
(2000), Афинах
(2004), Пекине
(2008), Лондоне
(2012), Рио-де-Жанейро
(2016) и Токио
(2021).
"Ну что нас сравнивать с футболистами? Синхронное плавание - не такой уж оплачиваемый спорт. Футбол и хоккей - самые богатые виды спорта. Тут никуда не денешься", - сказала Покровская.
"Но мы тоже не бедные. После Олимпиады девчонки квартиры и машины получали, премии хорошие. И чему я еще очень удивилась: когда нас отстранили от всего, Путин мог сказать: "Не надо сейчас спортом высоких достижений заниматься, не время". Но он этого не сделал. Здорово, спасибо ему. Тренировались на базе "Озеро Круглое" в хороших условиях. Как не верить, что будут большие соревнования? Мы не брошенные спортсмены", - добавила экс-тренер.
Покровская 10 ноября покинула пост главного тренера сборной России
по синхронному плаванию и перешла на должность советника председателя Федерации водных видов спорта России. В качестве своей преемницы на посту главного тренера она представила Светлану Ромашину
.