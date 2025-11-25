Покровская назвала футбол одним из самых богатых видов спорта

"Ну что нас сравнивать с футболистами? Синхронное плавание - не такой уж оплачиваемый спорт. Футбол и хоккей - самые богатые виды спорта. Тут никуда не денешься", - сказала Покровская.

"Но мы тоже не бедные. После Олимпиады девчонки квартиры и машины получали, премии хорошие. И чему я еще очень удивилась: когда нас отстранили от всего, Путин мог сказать: "Не надо сейчас спортом высоких достижений заниматься, не время". Но он этого не сделал. Здорово, спасибо ему. Тренировались на базе "Озеро Круглое" в хороших условиях. Как не верить, что будут большие соревнования? Мы не брошенные спортсмены", - добавила экс-тренер.