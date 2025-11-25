Число поездок на арендованных электросамокатах выросло в Подмосковье

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число поездок на арендованных электросамокатах выросло на треть и превысило 29,7 миллиона за сезон проката в 2025 году в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин отметил, что шестой сезон кикшеринга завершен.

"На лето пришлось 45% поездок от общего числа. На протяжении нескольких лет мы замечаем тенденцию роста популярности электросамокатов, так как они очень удобны для поездок на короткие расстояния", — отметил Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что чаще ими пользуются как транспортом "последней мили" – от метро, станции Московского центрального диаметра или остановки до дома или работы.

Так, в первый год запуска, в 2020 году, электросамокатами воспользовались 175 тысяч раз, а в 2024 году – 19,6 миллиона раз.

В этом сезоне средняя продолжительность аренды составила 10 минут, а средняя дистанция – до 1,5 километра. Самые активные пользователи кикшеринга отмечены в восьми округах: Балашихе, Долгопрудном, Домодедове, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах и Химках. При этом в Красногорске зафиксирован самый большой процент поездок длительностью более 1 часа с расстоянием более 10 километров.