Рейтинг@Mail.ru
На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу по выдаче справок опекунам - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:32 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/podmoskove-2057434811.html
На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу по выдаче справок опекунам
На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу по выдаче справок опекунам - РИА Новости, 25.11.2025
На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу по выдаче справок опекунам
На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу по выдаче справок в сфере опеки и попечительства, сообщает пресс-служба министерства государственного... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T15:32:00+03:00
2025-11-25T15:32:00+03:00
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779650030_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7eaff5ba68d1f39c459e85128203b7b3.jpg
https://ria.ru/20251124/smertnost-2057108169.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779650030_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_6eb787329b23ea79ffbd5af9338aa204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье)
На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу по выдаче справок опекунам

На областном портале Подмосковья оптимизировали выдачу справок в сфере опеки

© Depositphotos.com / SarkisSeysianЧеловек с ноутбуком
Человек с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Depositphotos.com / SarkisSeysian
Человек с ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу по выдаче справок в сфере опеки и попечительства, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Подмосковным опекунам и законным представителям ребенка стало еще проще оформлять необходимые документы. В электронную форму услуги внедрили новый умный сервис. Теперь система автоматически проверяет, соответствует ли возраст заявителя требованиям. Если сервис заметит ошибку, то на экране появится сообщение об этом", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Так, услуга "Выдача справок в сфере опеки и попечительства" доступна в разделе "Гражданам" – "Документы" – "Справки и выписки". Заявители могут получить необходимые справки в сфере опеки и попечительства: о выплатах опекуну (попечителю), о лишении/ограничении родительских прав, об отмене усыновления, отстранении от обязанностей опекуна (попечителя, приемного родителя).
За услугой могут обратиться родители или опекуны старше 16 лет, а также сами дети-сироты в возрасте от 18 до 23 лет включительно. Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться на регпортале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы.
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Младенческая смертность в Подмосковье сократилась почти втрое
24 ноября, 12:34
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала