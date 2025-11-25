https://ria.ru/20251125/podmoskove-2057434811.html
На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу по выдаче справок опекунам
На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу по выдаче справок опекунам
На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу по выдаче справок опекунам
На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу по выдаче справок в сфере опеки и попечительства, сообщает пресс-служба министерства государственного...
московская область (подмосковье)
На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу по выдаче справок опекунам
На областном портале Подмосковья оптимизировали выдачу справок в сфере опеки
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу по выдаче справок в сфере опеки и попечительства, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Подмосковным опекунам и законным представителям ребенка стало еще проще оформлять необходимые документы. В электронную форму услуги внедрили новый умный сервис. Теперь система автоматически проверяет, соответствует ли возраст заявителя требованиям. Если сервис заметит ошибку, то на экране появится сообщение об этом", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Так, услуга "Выдача справок в сфере опеки и попечительства" доступна в разделе "Гражданам" – "Документы" – "Справки и выписки". Заявители могут получить необходимые справки в сфере опеки и попечительства: о выплатах опекуну (попечителю), о лишении/ограничении родительских прав, об отмене усыновления, отстранении от обязанностей опекуна (попечителя, приемного родителя).
За услугой могут обратиться родители или опекуны старше 16 лет, а также сами дети-сироты в возрасте от 18 до 23 лет включительно. Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться на регпортале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы.