На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу по выдаче справок опекунам

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу по выдаче справок в сфере опеки и попечительства, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

"Подмосковным опекунам и законным представителям ребенка стало еще проще оформлять необходимые документы. В электронную форму услуги внедрили новый умный сервис. Теперь система автоматически проверяет, соответствует ли возраст заявителя требованиям. Если сервис заметит ошибку, то на экране появится сообщение об этом", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.

Так, услуга "Выдача справок в сфере опеки и попечительства" доступна в разделе "Гражданам" – "Документы" – "Справки и выписки". Заявители могут получить необходимые справки в сфере опеки и попечительства: о выплатах опекуну (попечителю), о лишении/ограничении родительских прав, об отмене усыновления, отстранении от обязанностей опекуна (попечителя, приемного родителя).